Dočekal (Svobodní): Daň z průměrného bytu v Praze bude ročně 30 000 Kč

Nevěříte? A za rodinný domek se bude platit třeba 50 tis. ročně. Máte na to? Že ne? Že jste v důchodu? .. ale to přece nikoho nezajímá. A Piráty už vůbec ne!

Po dlouhé době mi zase něco pořádně hnulo žlučí. Narazil jsem totiž na tento článek.

Aleš Jakl a kolektiv pirátské skupiny NZP zveřejnil na Pirátských listech svoji představu financování společnosti. Vůbec není podstatné, že v úvodu píšou: „Text je výstupem zájmové pracovní skupiny, neodráží oficiální stanoviska strany ani její aktuální volební program.“ Už jen to, že něco podobného vůbec někoho z Pirátské strany vůbec napadlo, je naprosto šokující a varující zároveň!

Celý text je snůškou nesmyslů, které naprosto nereflektují objektivní ekonomickou realitu. Jedná se o zavedení Nepodmíněného základního příjmu (NZP). Demagogicky je jeho zavedení srovnáváno třeba se zavedením volebního práva pro ženy. Já souvislost nevidím. To je asi ten samý nesmysl, jako kdybych tvrdil, že Baťa vybudoval světové obuvnické impérium a my půjdeme v jeho stopách a jako první vybudujeme kanál Labe – Dunaj. Jedno může být super a to druhé totální nesmysl.

NZP sice úplný nesmysl není, v některých ekonomických modelech se může jevit jako zajímavé řešení, ale rozhodně ne za stávající ekonomické situace v ČR a už vůbec ne podle představ Pirátských vachmajstrů. Důležité přitom je, že NZP by zároveň měl nahradit všechny sociální dávky, důchody a slevy na dani,

Z článku plyne, že výše NZP by měla být 7.000,- Kč pro každého, ale za podmínky, že by se na tuto částku dorovnaly (= snížily) všechny důchody. Sami Pirátští myslitelé uznávají, že by to asi neprošlo a proto navrhují stávající důchody ponechat a vyplácet NZP ve výši 5.000,- Kč. Říkají o tom – cituji: „Tuto částku lze považovat za základní, aktuálně financovatelnou a dostatečnou pro uhrazení průměrných nákladů na skromné společné bydlení a stravu.“ – Praštilo ráhno do hlavy nějakého Piráta nebo mě? Vysvětlí mi třeba nějaký důchodce, jak lze za 5.000,- Kč/měsíčně bydlet, jíst, kupovat léky apod? Já to teda nevím. Připomínám, že další dávky, příspěvky apod. už nejsou.

Dále se z článku dozvíme, že vyplácením 5,000,- úplně každému se z pracujících stane tvůrčí a vitální pracovní síla a z montovny se staneme mozkovnou! …. To určitě!

Ale i 5.000,- jen tak každému měsíčně jsou v rámci ČR docela velké peníze, tak Piráti přemýšlí, kde je vzít. V článku je celá řada návrhů – osobně si myslím, že až na výjimky to je jeden blábol vedle druhého (ale třeba budete mít jiný názor – přečtěte si to sami).

Nejzajímavější je následující odstavec. Raději to cituji doslovně:

„Zdanění nemovitostí může přinést stovky miliard korun ročně a zlepšit dostupnost cen nemovitostí k bydlení. Efektivní zdanění nemovitostí v USA se pohybuje mezi 0,3- 2,21 % a v EU 0,05 – 1.93 % z ceny z nemovitosti. Současné efektivní zdanění v ČR se pohybuje kolem 0,01 – 0,04 % z ceny z nemovitostí (bez daně z nabytí nemovitých věcí), takže při zvýšení efektivním zdanění nemovitostí na 1 % lze získat 200-800 miliard korun ročně. Vedlejším kladným efektem vyššího zdanění nemovitostí je například lepší regulace trhu s bydlením a efektivnější využití nemovitostí ve smyslu vyřešení situace s neobsazenými byty a také posílení vlivu obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní (na okraj podle sčítání lidu z roku 2011 je 651 937 bytových jednotek v rodinných i bytových domech neobydlených).“

Takže naši progresivní Piráti se ohánějí nějakým skoro 10 let starým údajem a chtějí zvednout daň z nemovitosti na 1 procento!

Mám k tomu pár poznámek:

1/ Piráti se zjevně rozhodli okrást lidi o zmíněných 200 – 800 miliard korun ročně tím, že budou muset platit nehoráznou daň za nemovitost, na kterou kolikrát šetřili celý život, kterou spláceli 30 let hypotékou a co je hlavní – kterou si pořídili z již jednou zdaněných peněz.

2/ Jakou daň by každý majitel nemovitosti platil orientačně každý rok v absolutních číslech? Berme průměrné částky ať máme nějakou představu.

Rodinný dům v Praze – 100.000,- Kč/rok

Byt 2 + 1 v Praze – 50.000,- Kč/rok

Skromný rodinný domek na venkově – 30.000,- Kč/rok

Garsonka mimo aglomerace – 15.000,- Kč/rok

Středně velký hotel v okresním městě – 500,000,- Kč/rok

Majitel středně velkého výrobního závodu (2 haly + administrativní budova) – 1.200.000,- Kč/rok

To se nám ty miliardy sypou, že jo. Piráti dělají čest svému názvu.

3/ Toto Pirátské „výpalné“ se pochopitelně promítne do výše nájmů v nájemních bytech.

4/ Jaké budou důsledky? Důchodce s průměrným příjmem ve vlastním domečku na to pochopitelně nebude mít. Takže mu nezbyde než dům prodat a přestěhovat se do nájemního bydlení (které jak jsme si řekli také výrazně podražilo). Ale ouha – on pomalu není, kdo by od něj ten jeho dům (byt) koupil. Protože najednou není sám, kdo na nově zavedenou daň nemá. Takových jsou minimálně tisíce. A každý se snaží prodat. Najednou tito lidé zjistí, že reálná hodnota jejich nemovitosti je na polovině obvyklé ceny.

5/ Teď už fabuluji. Ale představuji si to tak, že za člověkem, který nebude mít na zaplacení daně přijde krásné mladé Pirátče (třeba Georgina Hejduk – vygooglete si) a sdělí nabídku, kterou nelze odmítnout. Ta bude znít asi takto: Milá babičko, přepište dům na stát a my vás zde necháme laskavě dožít. Fikce??? Nebo scénář znárodnění?

6/ Další variantou je, že se bude strašit tím 1% a pak se milostivě uzákoní jen 0,5% – a nikomu už nepřijde, že i to je naprosto šílená sazba. Ale všichni „nahoře“ se budou plácat po zádech a vysvětlovat lidem, jak jsou hodní, že neprošel původní návrh. Hlupák to sežere i s navijákem a bude jim k tomu ještě tleskat. Vsadíme se?

Já měl Piráty rád už od dětství. Četl jsem Stevensona a už tenkrát jsem se viděl jako Pirát, který sice s tou dřevěnou nohou lehce kulhá, na to jedno oko pořádně nevidí, mává šavličkou zprava doleva a hrne se bez rozmyšlení ani sám pořádně neví kam. Ano, chtěl jsem být Pirát – ale já na rozdíl od některých jsem z toho vyrostl!!!

Tak mě po přečtení uvedeného článku napadá: Nejsou oni spíš komunista než Pirát pane vachmajstr?

Jan Dočekal – místopředseda strany

Jan Dočekal Svobodní



