Dostál (Stačilo!): Vojtěch ministrem? Lidi, opravdu to chcete? Ztratili jste paměť?

"Musíme něco udělat s obezitou", říká Adam Vojtěch. Tentýž Vojtěch z ANO, jehož ZBYTEČNÉ&HLOUPÉ zákazy sportu za covidu TĚŽCE ZHORŠILY obezitu dětí. Babiš s Vojtěchem za nouzáků zatrhli dětem a amatérům dokonce i venkovní sport!?

A tentýž Vojtěch má být zas ministr za ANO. Lidi, opravdu to chcete? Ztratili jste paměť? Jestli ne, řekněte s námi Stačilo!

Brrr. Dodnes si pamatuji, jak se museli organizátoři dětských závodů na kolech doprošovat na hygienách, aby jim to nezrušili úplně, aby šlo závodit aspoň bez publika, aby děti, co se celý rok těšily na pohárové soutěže o medajli a plyšáka, nepřišly o svůj sport úplně. Epidemiologické riziko samozřejmě nula nula nic, zásah do motivace malých sportovců šílený. Ježišmarjá, jak já tyhle idioty nesnáším! Sorry, že jsem osobní...moje dvě děti závodí odmalička taky, díky tomu jsou zdravé a odolné, a třetí teď začíná, naštěstí už bez zákazů.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. BPP



