Další a další kostlivci. Ajťák z SPD Latýn vysvětluje světovou ostudu

„Reputace České republiky utrpěla a z kauzy budou zcela jistě vyskakovat další a další kostlivci. Liberálně demokratický režim reprezentovaný SPOLU + STAN je nyní v defenzivě a zřejmě mu to překazilo plány do nadcházejících voleb,“ uvedl Latýn.

„Paní Decroix, která bude dělat audit na Ministerstvu spravedlnosti jako nástupkyně Blažka se asi moc kredibility nedostane, protože reprezentuje stejnou politickou stranu – ODS,“ staví se Latýn skepticky i k nástupkyni exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), poslankyni Evě Decroix (ODS). Blažek oznámil svou rezignaci kvůli kauze přijatých bitcoinů od odsouzeného drogového dealera Jiřikovského 30. května. Dne 10. června pak premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix.

Ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz se expert na IT z SPD pokusil společnosti přiblížit principy decentralizovaného systému bitcoinu na srovnání s běžným bankovním převodem.

„Řekněme, že váš kamarád Honza je v nouzi a požádá vás o půjčení 2 000 Kč. Jelikož nemáte hotovost, pošlete mu peníze přes internetové bankovnictví. Zadáte transakci a banka peníze pošle. Zjednodušme případ tím, že oba mají účet ve stejném bankovním domě. Záznam o převodu je tedy v bance evidován, ví, že dva tisíce odešly z vašeho účtu a naopak přistály na tom Honzovém. Co když byste měl práva zápisu do systému a chtěl udělat velkou transakci a poslat peníze další, které nemáte? I kdyby se vám to povedlo, banka, jelikož má evidenci, tak ví, že peníze nemáte, a transakce by byla identifikována jako neplatná. Ale co se stane, když bance vyhoří datacentrum s bankovními daty a záložní také, o své peníze můžete teoreticky přijít. Nebo co se stane při výpadku systému? Nemůžete zase poslat transakci. Je to z toho důvodu, že banka je centralizovaný systém, transakce mezi lidmi běží přes ni,“ vysvětlil Latýn, že banka představuje centralizovaný systém, a pokud její data zaniknou, o peníze v ní uložené byste mohli teoreticky přijít.

Psali jsme: Latýn (SPD): Blažek vypral peníze a ve světě se to ví

Na rozdíl od toho je bitcoin decentralizovaný. „Každá transakce jde přímo mezi dvěma uživateli, předáváte prostředky Honzovi nikoliv přes banku, ale podobně jako hotovost napřímo,“ pokračoval s vysvětlením Latýn. „Tato operace je zabalena do datového bloku spolu s jedinečným identifikátorem odesílatele a příjemce. Jakmile je blok vytvořen, je odeslán do sítě, kde je ověřen a schválen ostatními uživateli. Jakmile je transakce potvrzena, blok je přidán do bločenky (blockchainu) a stává se trvalou součástí veřejného záznamu.“

Identita uživatelů zůstává anonymní, ale transakce jsou dohledatelné, čímž systém zajišťuje jak soukromí, tak transparentnost.

„Bločenka je tedy veřejná, decentralizovaná osnova, která slouží jako záznam všech bitcoinových transakcí. Skládá se z řetězce bloků, z nichž každý obsahuje informace o provedených transakcích, časové razítko a unikátní otisk předchozího bloku. Tato struktura zajišťuje, že jakákoli změna v datech by vyžadovala úpravy ve všech předešlých blocích, což dělá manipulaci s daty téměř nemožnou a hlavně ekonomicky nevýhodnou,“ dodal Latýn.

Ing. Mgr. Boris Latýn SPD

IT manažer

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po technickém úvodu se pak vrátil ke kauze ministra Blažka, který podle něj vědomě pomohl legalizovat prostředky pocházející z trestné činnosti.

„Ministr Blažek určitě věděl, jak bitcoin zhruba funguje, a taky věděl, kdo peníze státu dává,“ potvrdil Latýn svou domněnku a dodal, že během toho, co si Jiřikovský odpykával svůj trest ve vězení, hodnota jeho bitcoinového majetku výrazně vzrostla – z milionů se staly miliardy. Podle Latýna Blažek o původu těchto prostředků věděl, a přesto je „vypral“, tzn. pomohl jim získat legitimní podobu.

Psali jsme: Svrhněte režim, vyzval Netanjahu Íránce Kalousek u televize odstřelil Fialu: Nelze věřit Latýn (SPD): Blažek vypral peníze a ve světě se to ví Soudci se citlivým kauzám vyhýbají, připustil Rychetský