Dočekal (Svobodní): Zlepšit zdravotnictví? Jasně, že to jde

Nechci zpochybňovat současný zdravotnický systém v ČR – je jeden z nejlepších na světě. Ale to automaticky neznamená, že je úplně ideální. Pořád zde máme negativa ve smyslu, že stát platí příslušné vzdělání zdarma a následně pak vystudovaní lékaři a diplomované sestry utíkají za lepším výdělkem do zahraničí. Na druhou stranu se jim nikdo nesmí divit – prostě jdou za lepším. Stejně jako ukrajinské sestry působící v nemocnicích u nás. Pořád registrujeme zoufalé výzvy na sociálních sítích o účast ve sbírkách na nemocné, jimž současné zdravotní pojišťovny nejsou schopny zaplatit milionové léčby, na nichž závisí jejich přežití apod. Opravdu to vše chceme?

Nebyl by spíše ideální stav, kdy by zahraniční špičkoví lékaři stáli ve frontě na uvolněné místo v nemocnicích a ordinacích v ČR? A zaměstnání v tuzemských nemocnicích, otevření ordinace v ČR apod. by brali jako životní výhru? Pochopitelně, že ano. Otázkou je, jak toho docílit.

Je zcela jasné, že tohoto stavu bychom dosáhli pouze razantním přísunem peněz do zdravotnictví. Ale jak to udělat? Pojďme zkusit rozdělit zdravotní péči cvičně do tří kategorií a zkusme je označit následujícími zkratkami:

BC/ basic care je základní péče, na úrovni stávající. Neboli nikdo by na tom nebyl hůře než nyní.

PC/ premium care = zdravotní komfort. Představte si privilegované parkování u vchodu, v recepci se Vás ujme osobní asistentka, nikde nečekáte, v případě hospitalizace máte pokoj s wi-fi, balkonem a jídelníček jak v restauraci, mohu si vybrat mezi základní náhradou kyčelního kloubu či kvalitnější, to samé v zubní plombě, zkrácené čekací doby na operace atd.

EC/ exclusive care – vše předchozí a navíc i s nákladnou a v případě bezvýchodné situace i v ČR nehrazenou léčbu třeba v řádech desetimilionů. Nonstop dozor osobního lékaře apod. Vše se dá vymyslet.

Těch kategorií a rozdílů mezi nimi by pochopitelně mohly být stovky. Hranice mezi nimi by se mohly libovolně lišit. Zajímavější je to, kdo by ty kategorie definoval a který občan by do jaké spadal. Zkusím na to odpovědět.

Jednotlivé kategorie péče by si definovaly samotné pojišťovny. Ale aby k tomu byly motivovány a aby si mohly samy stanovovat výši příslušného pojištění, tak by nesměly být (jako dosud) omezeny státně stanoveným odvodem na zdravotní pojištění. Nyní si mohou „konkurovat“ maximálně tím, že někomu dají příspěvek 200,- /Kč ročně na fitko. To je zásadně špatně. Moje idea je taková, že ano, mohu se přihlásit k pojišťovně třeba „Super zdraví a.s.“ na bázi toho, co odvádím nyní (a pojišťovna by mne musela přijmout), ale dostanu za to péči ve standardu BC. Pokud chci něco víc (PC nebo EC), tak si musím připlatit.

Ale pokud jsem jen o trochu movitější (klasická tzv. střední třída), tak si klidně pro svůj klid připlatím, a dosáhnu na PC péči. Třeba trojnásobek současných odvodů.

Milionáři, hypochondři a ostatní zájemci nechť si klidně zaplatí pojištění, které jim zajistí EC péči, které by ale bylo třeba desetinásobně dražší než (dnes aktuální) pojištění pro péči zaručující BC péči.

Jan Dočekal Svobodní



Ano – celý systém by stál na zodpovědnosti lidí, na jejich svobodě si vybrat. Přitom ale nijak nepodkopává stávající zdravotní péči dostupnou pro každého. Na ten základ (stejně jako dnes) by dosáhl každý. Ale tím, že by do systému přibyly statisíce (miliony?) lidí, kteří si svého zdraví váží a jsou ochotni si jej pojistit za větší peníze než doposud, by se do zdravotnictví nalily miliardy navíc. Pokud je někdo lempl a svého zdraví si neváží, tak by prostě byl tam, kde dnes je každý běžný občan ČR. Na úrovni BC.

Souvisí s tím celá řada dalších otázek ve smyslu, že by pojišťovny mohly pro „vyšší“ formu pojištění požadovat lékařská vyšetření, omezit nové účastníky věkem, mohly by různě definovat typy diagnóz, na které se vyšší standard vztahuje a ne které ne. Třeba feťákům a alkoholikům by mohly nabízet jen BC, kuřáci by měli příplatek 10 % ke všemu, mohly by operovat s nadváhou a případně podle profilu na fb a počtu partnerek by někoho mohly odmítnout na připojištění vůči pohlavním chorobám

A sakra. Tak to jsem v pytli. Starej tlustej kuřák, co si rád přihne a samá ženská k tomu... beru vše zpět! Tenhle blog jsem nenapsal! To byl Putin!

