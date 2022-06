Dostálová (ANO): Otázkou je, zda by se nemělo vyvolat jednání s Evropskou komisí

reklama

Vážené kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně,

já v podstatě plynule navážu na to, co se tady teď odehrálo v rámci faktických poznámek, protože v podstatě my dneska opravdu projednáváme návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, to znamená povinné kvóty pro nákup elektroaut pro veřejné a sektorové zadavatele. Prosím vás, veřejní a sektoroví zadavatelé a ta debata, která tady proběhla v rámci faktických poznámek je opravdu alfa omega. Prostě to se týká všech obcí, krajů, státu a tak dále. A je nutno si připomenout v kontextu tohoto zákona, že my v podstatě máme povinnost to udělat do určitého časového úseku, to znamená, máme ze zákona přímo stanovená procenta, kolik v rámci veřejných zakázek musíme naplnit, a to do 31. prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do prosince 2030.

A v tomto kontextu bych možná připomněla, abychom si tady všichni byli vědomi toho, co nás všechny čeká na obcích, krajích i u sektorových zadavatelů a tak dále, tak pro silniční kategorie M1, M2 a N1 29,7 % ode dne nabytí účinnosti do 31. prosince 2025. Opravdu toho času není mnoho v kontextu toho, co tady bylo řečeno, že vlastně ani není jasné, jak to s tou elektřinou a tak dále prostě bude, jestli to opravdu pro ty zadavatele bude vůbec ekonomicky rentabilní. Vždyť všichni na úrovni obcí, krajů, státu se musíme chovat hospodárně. A ten dialog - já chápu, že teď předběhla tyto návrhy, tyto implementace směrnic právě ta energetická krize a vůbec to dění, co se děje i s Ukrajinou a tak dále.

Otázkou je, zda by se nemělo vyvolat jednání s Evropskou komisí a říct jí, zda v této situaci, za této energetické situace je vůbec smysluplné se o takovýchto věcech bavit na úrovni členských států, nebo vyvolat s Komisí jednání o tom, že musí prodloužit tu lhůtu, že to takto není možné, protože všechny obce a kraje si to musí vyhodnotit.

Půjdu dál. Dalších skoro 30 % potom od ledna 2026 do 31. prosince 2030. Pro silniční vozidla třídy I kategorie M3 a třídy A kategorie M3 a vozidla určená k provozu na dráze trolejbusové 41 % ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025, dalších 60 % potom do prosince 2030. Pro silniční vozidla kategorie N2 a N3 1,9 % do prosince 2025 a dalších 11 % do prosince 2030. Jinak prosím je to § 4. Já to tady nechci číst, abych to nezdržovala, ale prostě považuji za důležité to zmínit.

A v kontextu toho, protože my když vlastně jsme to předávali, tak jsme měli rozpor s Ministerstvem vnitra - naše vláda a ten rozpor se nepodařilo odstranit. A samozřejmě já bych se hrozně ráda zeptala, jak to s tím rozporem Ministerstva vnitra dopadlo, protože Ministerstvo vnitra trvalo na tom, že chce rozšířit výjimku pro vozidla Ministerstva vnitra, to znamená policie, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů tak, aby do výjimky z povinnosti pořizovat stanovené podíly nízkoemisních vozidel spadala veškerá vozidla těchto složek.

A já si myslím, že to je zcela zásadní, protože pokud nebyla vyřešena ta výjimka s Ministerstvem vnitra, tak ty podíly spadnou na ty ostatní zadavatele, to znamená, že se jim to procentuálně navýší o ty vozy, které nesplnilo Ministerstvo vnitra. A tady považuju za zcela zásadní - já chápu, že dneska zastupuje paní ministryně, že to je asi velmi těžké, protože to řeší jiný pan ministr, ale zase bez odpovědi na toto, abychom tady s čistým štítem mohli ten tisk projednávat dál, tak si myslím, že by toto odpovězeno být mělo, protože si neumím představit, že za někoho ty povinnosti potom spadnou na obce, kraje a další zadavatele.

Děkuji.

