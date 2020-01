Doubrava (S.cz): Za čínský koronavirus západní politici děkují

... epidemie srazí čínskou ekonomiku o několik procentních bodů dolů.

Obviňování jako samozřejmost

Mediální podivíni na západ od čínských tržnic od začátku obviňují čínskou vládu, že zezačátku zatajovala informace o nemoci. Jenže, zapomínají na to, co by jim řekl každý hygienik – nejprve je třeba virus identifikovat. A to lze jenom v případě, že se vyskytne více případů, které nějak vybočují z běžné virové situace.

Nezapomeňme, že 8.12.byly hlášeny první příznaky virové nákazy, 31. 12. bylo zahájeno vyšetřování 27 případů zápalů plic s neznámým původem. Až 9. 1. došlo k prvnímu úmrtí a o den později bylo zjištěno, že jde o koronavirus. 13. 1. byl hlášen první případ mimo Čínu v Thajsku.

Je smutné, že z Číny slyšíme od Barbory Šámalové, zpravodajky ČT, zavádějící informace kolem epidemie novým koronavirem 2019-nCoV, který byl v Číně poprvé identifikován v prosinci 2019. Podle zpráv Šámalové to vypadá, že Čína nedělala pro včasné informování veřejnosti o koronavirAu dost.

Ve skutečnosti i Světová zdravotnická organizace (WHO) ocenila přístup Číny, kritizuje publicista František Roček přístup Šámalové.

Šámalová bere obviňování jako samozřejmost. Např. Šámalová na ČT1 21. ledna uvedla: „Úřady drží informace o koronaviru pod pokličkou, takže lidé hlavně na venkově v menších městech jako tady ve střední Číně nevědí, jak se chránit. Přitom právě během období novoročních svátků je riziko šíření nákazy vysoké…“

Je to lež. Bylo známo jenom obecné varování, ale nikdo nic konkrétního během prosince nevěděl. Zdravotníci dodnes sbírají data, upozornil např. 22. ledna na ČT24 ve 22.45 hod. uvedl epidemiolog Rastislav Maďar.

Naopak bylo oceněno, že nový virus byl izolován, analyzován a jeho genetické informace byly uvolněny do světa 10 dní po potvrzeném ohnisku. V roce 2003 to trvalo více než tři měsíce u SARS. Důležité bylo, že od roku 2003 pokročil vývoj techniky, který pomohl v řešení tohoto problému.

Nový koronavirus je infekční již v inkubačním období - tedy než se projeví příznaky u nemocného. Proto je obtížnější nemocného odhalit. Čili může projít nakažený člověk bez problémů zdravontí kontrolou, nemá teplotu. Nemoc u něho ještě nepropukla. V neděli o tom informovala BBC s odkazem na čnské vědce.

Smutný Hongkong

Tzv. demokratičtí aktivisté v Hongkongu jsou dnes na nervy, protože jejich hysterické demonstrace nikoho nezajímají, protože koronavirus zaplnil celé čínské mediální jeviště.

Takže se alespoň snaží omezit vliv Číny, a příliv Číňanů z pevniny do Hongkongu pomocí triku s ochranou zdraví: „Prodemokratičtí zákonodárci vyzvali vládu, aby přijala rozhodnější opatření, včetně zákazu vstupu čínských turistů z pevniny do Hongkongu, zejména těch s horečkou… Politik z Občanské strany Dennis Kwok uvedl, že vláda by se mohla dovolávat pravomocí podle nařízení o prevenci a kontrole nemocí, aby takový krok usnadnila,“ citujme jedno podivné prohlášení.

Podivný Kwok nepochopil, že v té době již byli cestující z Číny monitorováni, zda při vstupu do Hongkongu nemají horečku.

Jaroslav Doubrava S.cz



Opozičně – demokratické ptákoviny pokračovaly i předstíráním, že by měla být přijata zvláštní opatření, která by obyvatelům Hongkongu umožnila návrat z čínské pevniny ovládané zlou vládou. Ale jejich zdraví by mělo být sledováno, dodávají demokraticky přechytralí chytrolíni.

Ve své hlouposti zapomněli, že z Číny se mohou vrátit občané Hongkongu kdykoliv a preventivně stejně bude zjišťováno odkud přijeli a zda jsou fit.

Velká starost o holátka

Tím, že v řadě enkláv Čína vyhlásila karanténu a uzavřela v řadě měst desítky miliony lidí, kdejaký západní politik chtěl ukázat, jak mu jde o spoluobčany, a se smutkem v hlase se zasazoval o rychlý a bezpečný návrat spoluobčanů z děsivé virově hnusné Číny.

V rámci diplomatické maškarády Čína veřejně deklarovala, že pomůže zápaďáckým politikům, aby se nezhroutili hrůzou, s odjezdem jejich diplomatů, třeba z konzulátu z Wuhanu.

A tak americké ministerstvo zahraničí v neděli uvedlo, že přesune personál z konzulátu ve Wuhanu do San Franciska. Jižní Korea a Francie také plánují evakuovat své občany z města. Další budou jistě následovat.

Korektně se chovající Číňané mají našlápnuto sbírat body i přes koronavirovou bídu, do které je namočila příroda…

