Dvouletý (Soukromníci): Na pandemický zákon by doplatili živnostníci. Nedovolme další diskriminaci

Na druhou stranu stále žije naděje, že racionální argumenty nakonec pomohou přesvědčit většinu poslanců a senátorů o tom, že přijetím novely pandemického zákona by vyslali vůči podnikatelském prostředí velmi špatný vzkaz, tedy že i přes své předvolební sliby chtějí pokračovat v nesmyslném, diskriminačním a v konečném důsledku také protiústavním stylu boje pro pandemii Covidi-19 tak, jak ji zavedl předchozí kabinet. Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 5% Nevím, o koho jde 7% hlasovalo: 9952 lidí



Především chci zdůraznit, že jsem přesvědčený o tom, že vůbec nepotřebujeme novelizovat pandemický zákon. Ten současný skončí na konci února a myslím si, že by se i Česká republika měla zařadit mezi země jako je např. Velká Británie, Španělsko či Dánsko, které již nadobro skoncovaly se všemi protiepidemickými opatřeními. Dnes je již nezpochybnitelné, že se s onemocněním Covid-19 musíme prostě naučit normálně žít. Projednávat novelu pandemického zákona ve stavu legislativní nouze je prapodivné stejně jako to, že jej vláda „v tichosti“ schválila ve chvíli, kdy veřejnosti předhodila k potlesku její rozhodnutí o zrušení povinného očkování proti Covid-19.



Nicméně pokud se podíváme do novely pandemického zákona, zjistíme, že nejde o nic jiného než o další nástroj, jak plošným a navíc diskriminačním způsobem omezovat živnostníky a malé podnikatele v České republice. Pokud by byl pandemický zákon schválen, ministerstvo zdravotnictví by mohlo jakékoliv opět omezit provozní dobu poskytovatelů služeb a dalších malých podnikatelů. Bez jakékoliv kontroly by tak mohlo rozhodnout o tom, že kadeřníci budou mít otevřeno jen hodinu denně, do solárii budou moci zákazníci jen v pondělí brzo ráno a plavecký bazén bude otevřen jen ve středu od 11 do 12 hod. Pandemický zákon se navíc dopouští nepřijatelné diskriminace, protože bez jakéhokoliv opodstatnění uvaluje přísná pravidla na malé živnostníky, kadeřníky, kosmetičky, maséry, apod., přitom velké fabriky, nadnárodní řetězce a supermarkety s tisíci lidmi na jenom místě nechává zcela bez povšimnutí. Jediné, nicméně o to závažnější, co si na velké korporace pandemický zákon vymyslel, je skutečnost, že zákaz hromadných akcí by se vztahovat také na konání valných hromad společností, což však může doslova paralyzovat nejen řádný chod firem, ale narušit i základní principy vlastnického práva.



Dalším velkým problémem je, že se novela pandemického zákona pokouší omezit možnost soudního přezkoumání vydaných mimořádných opatření. Minimálně to, že Nejvyšší správní soud by se žalobami na protiepidemická opatření již nemusel zabývat prioritně, by znamenalo, že bychom na verdikt soudu nečekali měsíce, ale doslova roky.



Stejně tak předložená novela zcela zásadním způsobem omezuje právo na náhradu škod a zcela nesmyslně ztěžuje způsob uplatnění nároků na náhradu škody. Živnostníci a podnikatelé by na státu nemohli v případě mimořádných opatření uplatňovat ušlý zisk, ale pouze nárokovat náhradu svých nákladů. Co by to znamenalo např. pro malého živnostníka, který vyrábí a na jarmarcích prodává tradiční řemeslné výrobky? Že by mu stát kompenzoval tak maximálně náklady na pronájem stánku, ale jinak by ho připravil o jakýkoliv příjem. A dokonce by po státu nemohl nárokovat ani náklady na nákup respirátorů, desinfekcí, apod. Je třeba si uvědomit, že pro takového živnostníka je „zisk“ to stejné, co pro zaměstnance mzda. A asi si nikdo nedokážeme představit, že by zaměstnanci zůstali kvůli protiepidemickým opatřením doma a na výplatní pásce by našli nulu.



A ještě poslední poznámka. Novela pandemického zákona zavádí také doslova likvidační pokuty. Podnikatel, včetně malého živnostníka či OSVČ, by za porušení pravidel mohl dostat pokutu až 3 miliony korun, a navíc by se některé přestupky zapisovaly rovnou do rejstříku trestů, čímž by podnikatel mohl velmi brzy přijít o bezúhonnost a tedy i živnostenský list.



Chci tedy apelovat na všechny poslance a senátory, aby vzali rozum do hrsti, nehráli hru na slepou bábu a přestali trpět loajálnosti k novému kabinetu ve snaze si nezkazit vládní start. Schválit novelu pandemického zákony by totiž znamenalo pro „vládu změny“ ten nejhorší možný start a pohřbilo by naději tisíců živnostníků a podnikatelů.

Převzato z Profilu.

Ing. Michal Dvouletý, MBA Soukromníci

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

