Dvouletý (Soukromníci): Naplno do řešení skutečných problémů

Za zásadní považuji to, že jsme jako zastupitelé jasně vyslali signál, že už nebudeme strkat hlavu do písku před problémem s polétavým prachem z uherskohradišťské teplárny CTZ. Doposud přijatá opatření byla bohužel neúčinná, a to včetně mlžných stěn, které byly v roce 2018 instalovány, aby zamezily šíření prachu. Jak ale ukázaly hned první mrazivé dny, k zásadnímu zlepšení situace vůbec nedošlo. Bohužel tak stále nechráníme okolí teplárny, ale také blízkou bytovou, vzdělávací i sportovní zónu města před šířením prachu. Potvrzují se tak obavy, které již několik let slyším od místních obyvatel, že mlžné stěny problém nevyřešení a že jediným řešením je vybudování kryté haly.

Proto jsem navrhl usnesení, které zastupitelstvo nakonec schválilo a které ukládá vedení města, aby v této spoluvlastněné firmě prosazovalo taková opatření, která povedou skutečně k eliminaci šíření prachu, ideálně právě vybudováním kryté haly.

Kromě toho se nám podařilo v zastupitelstvu prosadit alespoň drobnou výhodu pro obyvatele našeho města v souvislosti s vyhláškou o poplatku za odpad. Ti občané města, kteří zároveň vlastní rekreační chatu na území města, už nebudou muset poplatek za odpad platit dvakrát. Je podle mne totiž logické, že jeden občan vyprodukuje vždy přibližně stejné množství odpadu a je jedno, jestli se tak děje v místě jeho trvalého bydliště nebo na chatě třeba v Jarošově.

Ing. Michal Dvouletý, MBA,

člen předsednictva Strany soukromníků České republiky, předseda Krajské rady ve Zlínském kraji,

zastupitel Zlínského kraje, zastupitel Uherské Hradiště

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

