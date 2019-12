Faltýnek (ANO): Přečetl bych stanovisko eurokomisaře Johannese Hahna

Hurá. Dobré, ano hurá, konečně, hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane místopředsedo.

Já jenom doufám, že v této debatě dojde i na paní ministryni pro místní rozvoj, jak jsme si včera řekli, že ona by měla mít to hlavní vystoupení. Já jsem pozorně poslouchal vystoupení pana předsedy Fialy, které bylo složeno, ten jeho projev, který četl, z novinových titulků. A já bych taky něco přečetl. Já bych vám s dovolením přečetl stanovisko eurokomisaře Johannese Hahna na výboru pro rozpočtovou kontrolu k auditu. Cituji: Musíme postupovat standardně a dodržovat pravidla hry, pokud to samé chceme po členských státech. K obsahu auditu se nyní nemohu vyjádřit. Finální zpráva byla odeslána do České republiky a ta se k ní nyní může vyjádřit. Proces auditu ale není uzavřen, ještě může dojít k bilaterálnímu setkání obou stran. Závěr celého procesu můžeme očekávat ve druhé polovině roku 2020. Až pak bude možné závěry zveřejnit pro veřejnost. To je prosím citace eurokomisaře Johannese Hahna.

Víte, my jsme tady na přelomu let 2016/2017 schvalovali zákon o střetu zájmů a je obecně známo, že klub hnutí ANO jako jediný a pár poslanců tehdy nehlasovalo pro tento zákon. Podali jsme ústavní žalobu, která dodneška na Ústavním soudu leží. Myslím, že i dokonce pan prezident podal nějakou ústavní stížnost, a já bych tady v této souvislosti použil, protože jsem začal s komentářem k vystoupení pana předsedy Fialy, tak bych použil jeho stanovisko z té doby, které je veřejně známé, publikované a já jsem ho četl tehdy i na jednání Poslanecké sněmovny: "Zákon o střetu zájmů řeší hlavně střet zájmů Andreje Babiše. Není důvod to nepřiznat. Zákon o jednom člověku není ideální, přesto je potřebný." Já toto stanovisko nijak nekomentuji, pouze pro oživení paměti ho tady cituji.

K té debatě dneska na pražské radnici a jejich tiskové konferenci si myslím, že už tady bylo řečeno dost. Možná bych řekl pár citací z té tiskovky, kterou jsme někteří z nás sledovali. Víme, že Piráti, resp. celá pražská rada potvrdila to, co tady paní ministryně Dostálová říkala od pondělka a za co vy nám tady vlastně celou dobu nadáváte nebo nás tady tepete, a to, že audit je důvěrný a nemůže být zveřejněn, protože by České republice hrozily sankce a pokuty. To je prostě fakt, který potvrdila Rada hlavního města Prahy. Ale já se k tomu vyjadřovat nechci.

To moje vystoupení směřuje někam jinam, kolegové, a sice směřuje do 20. června 2011, kdy v médiích, a já upozorňuji na to datum, 20. června 2011, vyšly články, mnoho článků, že Ministerstvo financí velkoryse odpustilo miliardy pokut za zneužité dotace. A já vám ten článek, jeden z nich, rád přečtu, protože bohužel vážený pan kolega Kalousek tady není, ale kolegové mu to určitě vyřídí. Takže. Ministerstvo financí je nebývale štědré při odpouštění sankcí za zneužité dotace. Ukázal to audit Nejvyššího kontrolního úřadu. Ze 34,5 mld. korun Ministerstvo odpustilo 31,1 mld. Podnikatelé navíc nemusí v řadě případů zneužité dotace vracet vůbec. Na velkorysost ministerstva upozornily hospodářské noviny. Podle listu stát neviděl ze sankcí udělených finančními úřady za zneužívání dotací ani další 2 mld. korun, které sice stát původně neprominul, ale firmy, které je měly zaplatit, zkrachovaly. Z dlužných miliard téměř k nule pro stát. Z desítek miliard korun se podařilo státu mezi roky 2006 a 2009 získat 1,5 mld. korun na příjmech z vyměřených odvodů a na penále. Ani tyto peníze ale většinou státní rozpočet neviděl, protože NKÚ spočítal, že jen na nákladech na správu odvodů vydal stát za stejné období 1,2 mld. korun. O tom, komu stát odpustil sankce, ale NKÚ mlčí. Adresnost mu zakazuje zákon. Seznam prominutých odvodů i podmínky, za kterých byly sankce odpuštěny Ministerstvo financí odmítlo zveřejnit. Odmítlo zveřejnit! Systém je podle mluvčího rezortu Ondřeje Jakoba v pořádku. Efektivita správy je dostačující, neboť je nutné vzít v úvahu její preventivní účinek, řekl listu Jakob. Opačného názoru jsou ale kontroloři. Je na libovůli ministra, komu se promíjí, bez jakéhokoliv odůvodnění, řekl Hospodářským novinám tehdy viceprezident NKÚ Miloslav Kala. Ministerstvo se hájí tím, že většina prominutých odvodů je na základě formálního pochybení, nikoliv zneužití dotace. Typickým příkladem je nesplnění termínu kolaudace stavby o jeden nebo o dva dny, nebo zpoždění dodání některého z dokumentů apod. Dodal Jakob. Po kom konkrétně a kdy chtěl stát peníze, ale ministerstvo neuvádí, hájí se tím, že je vázáno mlčenlivostí.

Dotace zůstaly i přeběhlíkovi Wolfovi. Já tedy nevím, kdo to byl Wolf a odkud kam přeběhl, nicméně podle v minulosti medializovaných případů vracet dotaci nebo platit sankci nemusel například poslanec Wolf. Zjistili jsme, že poté, kdy Wolf přeběhl z ČSSD do vládního tábora a podržel kabinet Mirka Topolánka, jeho firma UT 2002 nemusela vrátit mnohamilionovou dotaci. Podle obžaloby UT 2002 zneužila dotaci 11 mil. korun. Ministerstvo financí ponechalo téměř celou dotaci ve výši 1,8 také podnikateli Zdeňku Tomáškovi, který peníze použil pro výstavbu lanového centra atd. Finanční úřad ve Znojmě nařídil peníze vrátit, protože podnikatel mj. zatajil, že státu dluží statisíce na daních. Atd. atd. Nebudu to číst celé, je tady těch případů asi dvacet. Ministerstvo financí o trestných činech prokazatelně vědělo. Písemně jsem na systémovou chybu upozorňoval přímo Miroslava Kalouska - několikrát, ale nic se nezměnilo. Ministr neudělal žádné opatření k nápravě, řekl poslanec za VV Josef Novotný, který na případ upozornil. A to byl asi tehdy koaliční poslanec. A tak dále. To nemá cenu celé číst, je toho hodně.

Nicméně jenom pro osvěžení paměti, když tady někdo neustále hovoří o žumpách a - já jsem si to napsal tady někde - politické kultuře, pane předsedo Kalousku, prostřednictvím pana předsedajícího, o politické kultuře, tak pro osvěžení paměti, kteří tady neseděli v té době, a tady vlastně skoro nikdo z nás neseděl v té době, tak NKÚ kontrolovalo sankce vyměřené finančními úřady od 1. ledna 2006 do 21. prosince 2009. V těchto letech se na postu ministra financí vystřídali Miroslav Kalousek: 9. ledna 2007 až 8. května 2009, Eduard Janota 9. dubna 2009 až 13. července 2010 a potom opět Miroslav Kalousek. Podle hospodářských novin do února 2008 zákon neupravoval důvody pro prominutí sankcí za zneužité dotace. Ministerstvo se proto řídilo vlastní utajovanou směrnicí. V roce 2008 zákon stanovil, že se vyměřené odvody mohou prominout, pokud existují důvody hodné zvláštního zřetele. Jaké znaky musí zvláštní zřetel naplňovat, to zákon neupřesňuje. Takže, vážené kolegyně, kolegové, tolik jenom pár malých poznámek, jak to v minulosti fungovalo, jak to v minulosti za některých našich kolegů fungovalo.

Potom mně tady jeden kolega dal právní stanovisko k možnostem zveřejnění dokumentu Evropské komise od Frank Bold Advokáti. To je myslím, že dokonce čerstvé, kdy si to nechalo zpracovat hlavní město Praha, kde v podstatě tato právní kancelář potvrzuje to, co říkal tady Patrik Nacher, že nedoporučují, pokud nebude souhlas Evropské komise, zveřejnit ten audit.

Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany. Já na rozdíl od kolegy Bartoše, protože mám tu vlastní zkušenost a on ji zatím nemá, ale myslím, že to čeká každého z nás, kteří se pohybujeme v politice, protože já jsem přece četl ty zdrcující titulky: Faltýnek bude vracet dvacet, ať to zaplatí Faltýnek, je to ložené, Česká republika bude vracet kvůli střetu Faltýnka dvacet milionů nebo dvacet dva.

Takže já už to nějak neprožívám a novinovým titulkům moc nevěřím. Takže ani to, co jsem tady četl z těch citací - a určitě na to pan kolega Miroslav Kalousek bude reagovat - tak já neříkám, že to tak všechno opravdu bylo. Je to prostě z června 2011, z Hospodářských novin a z dalších tehdy deníků. Do jaké míry ty informace jsou relevantní nebo ne, to opravdu nedokážu posoudit. Vy všichni víte, že Česká televize o mě informovala, že jsem byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo, a.s. Já jsem tehdy prosil Českou televizi, ať se podívá do výpisu z obchodního rejstříku - to je dvacet vteřin. Ale nic se nestalo, nikdo to neřešil, nikdo se neomluvil, ale v politice je to běžný. My politici musíme mít vyšší práh citlivosti. A já ho mám.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



