Farhan (ANO): Není pravda, že zlevní všechny zdravotnické prostředky

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k projednávanému bodu. Já začnu od konce. Ten svůj projev, který se měl připravený včera, jsem změnil, a jak jsem už řekl, pokusím se demonstrovat, co se týká změn ve zdravotnictví, co se týká změn v DPH, a budu se věnovat datům, to znamená, že se budu držet čísel, nebo pokusím se držet čísel, beru si k srdci to, co řekl pan ministr Stanjura, vrátíme se k datům. A pokud jsem nenašel zdroj, tak řeknu, že jsem ten zdroj nenašel.

Takže první otázka moje je, že bylo řečeno, že bude uspořeno 3,2 miliardy, a to se opakovalo v minulých týdnech. Já si myslím, že toto je nepravda, a tuto nepravdu se pokusím zde vyargumentovat. Nejedná se, že opakovaně bylo, opakovaně bylo řečeno, že například antibiotika jsou v patnáctiprocentní sazbě, což samozřejmě není pravda. Tyto věci mě až tak nepřekvapily, protože se to občas ze strany Ministerstva zdravotnictví stává, ale co mě třeba překvapilo, že člen rozpočtové rady řekl, že do patnáctiprocentní sazby aktuálně spadají, a to, co tady říkal kdysi pan ministr, radiofarmaka, sorbit atd.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Já vás přeruším, pane poslanče, omlouvám se za to, ale poprosím, kolegyně a kolegové, pokud máte cokoliv k řešení, opusťte sál, běžte to řešit do předsálí, ať je tady důstojnější atmosféra. Prosím.

Poslanec Kamal Farhan: Co řekl člen Národní rozpočtové rady, tak ten to vlastně potvrdil. Nevím, jestli přijímal zdroje, nebo kde k tomu došel. Dále řekl v televizi CNN: Čili tvrzení, že léky zdraží, je přinejmenším zavádějící. Já si to nemyslím, já jsem si otevřel jejich stránky, kde bylo napsáno: Střežíme veřejné finance. Což je samozřejmě v pořádku, na druhou stranu, pokud někdo střeží veřejné finance, tak by měl dávat přesné informace.

A teď se krátce, nebo mám to tady na jednu stránku, pokusím říct, že není možné dojít k částce 3,2 miliardy. Možná budu přesvědčen, protože nebudu, bude někdo mít jiný zdroj dat. Na druhou stranu já si myslím, že jsem tomu věnoval dost času, takže prostě k té částce nedojdeme.

Tak za prvé, zdravotnické prostředky jsou dnes ve dvou sazbách. To je pro pana ministra spíš, protože to je docela odborná diskuse. Zdravotnické prostředky na poukaz, to znamená pomůcky typu berle, obvazy, inkontinence a ortézy, jsou dnes většinově v patnáctiprocentní sazbě. Přesun do dvanáctiprocentní sazbě znamená, že budou hrazeny ze zdravotního pojištění, a tam zdravotní pojišťovna ušetří, snížená sazba se automaticky propíše do úhrady, a tato kategorie představuje 12 miliard korun. Úspora systému veřejného zdravotnického pojištění tímto snížením je 360 milionů korun, což je 0,36 miliardy korun.

Nehrazené zdravotnické pomůcky, které si ve výdejně, v lékárně kupuje pacient sám, tam ušetří pacient. Kolik ale ušetří, to nikdo neví, protože ta data nejsou dohledatelná. Takže to je, takže tady nevíme, kolik ušetří. Ale samozřejmě, pokud někdo přinese data, že těch prostředků je tolik a tolik, budiž, můžeme se o tom bavit.

Zdravotnické prostředky používané v nemocnici, to jsou tzv. ZUMy, například stenty, kardiostimulátory, šití, jsou dnes většinově v 21% procentní sazbě. Tato kategorie představuje 18 miliard korun, dle vládního konsolidačního balíčku se v této kategorii nic nemění, jestli jsem se to správně dočetl, tudíž nic nepůjde do dvanáctiprocentní sazby, takže bez dopadu pojišťoven a na pacienty. Podle mě je nepravda, že si říká, že zlevní všechny zdravotnické prostředky.

Léčivé přípravky, které dnes pacienti vyzvedávají v lékárně, jsou dnes všechny desetiprocentní sazbě. Léky na recept, volně prodejné léky, prostě všechny.

Léky dnes nejsou v 15procentní sazbě, jak bylo několikrát mylně uváděno. Vládní konsolidační balíček je přesune do 12procentní sazby. Dle dat ÚZIS, což je vlastně organizace, která spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, lékárny vydávají na léky objem celkem 93 miliard korun. Léky hrazené ze zdravotního pojištění tvoří celkem 65 miliard korun. To znamená na recept 37 miliard, ZULPy 23 miliard a necentrové ZULPy, to jsem nedohledal, ale můj typ je kolem pěti miliard. Léky, které jsou hrazené pojišťovnami, tam je úhradový mechanismus postaven tak, že změna DPH se automaticky promíše (správně promíchá?) do výše úhrady, takže zvýšením sazby o 2 procenta se automaticky o 2 procenta zvýší náklady pojišťoven. To znamená 2 procenta z 65 miliard je 1,3 miliard. Tady v tom případě dojde, že ten náklad, který, teď řeknu, nesou prostě pojišťovny. Takže pojišťovny nesou náklad 1,3 miliard. Za doplatky na léky a za volně prodejné léky pacienti navíc zaplatí kvůli zvýšení DPH o 2 procenta cca 330 miliard korun, to je 0,33 miliard. Suma sumárum, jestliže za léčivé prostředky zaplatí pojišťovny 1,3 miliard korun na DPH navíc a uspoří u zdravotních prostředků na poukaz 0,36 miliard korun, tak čistá ztráta pojišťoven na daňovém balíčku je jedna miliarda korun. Pacienti pak budou muset zaplatit dalších více než 300 milionů Kč.

To, co jsem tady popsal, je možná pro vás nezajímavé nebo složité. Já jsem nechtěl vstupovat do nějaké diskuse nebo kritiky nebo vyprávění si o balíčku jako takovém, ale chtěl jsem tady uvést na číslech a na mikrofon, že prostě není možné ušetřit na lécích a zdravotnických prostředcích 3,2 miliardy podle zdrojů, které jsem já dohledal. A říkám to pro korektnost, protože jsme byli vyzváni panem ministrem Válkem, že budeme spolupracovat, že mám být korektní. Takže já jsem se chtěl věnovat dnes jenom číslům.

Děkuji. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

