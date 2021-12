Farský (STAN): Takové řešení na oko

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi říci vám zde stanovisko za klub Starostů a nezávislých, jak se ke schválení programu dnešní schůze postavíme

To, co tady je předloženo, je takové řešení, omlouvám se, ale je to řešení na oko. Ono to odpovídá způsobu vládnutí hnutí ANO, ale prostě je to jenom na oko. Plošně se zruší DPHáčko, i Legislativní rada vlády, i Komora daňových poradců, prostě všichni říkají: No, ale vždyť je to v rozporu s legislativou, to nemůžete jen takhle udělat. Ne, my to uděláme, protože to vypadá dobře a vypadá, že něco děláme, a my chceme předstírat, že něco děláme, aby lidé neřekli, že jsme se na ně úplně vykašlali. Ale reálná pomoc lidem, kterým z účtu 2000 vzrostl během měsíce účet na 12, 13 tisíc, že se jim zruší DPHáčko prostě není řešením pro ně, to nestačí, to je málo, a těm vzroste cena o 300 % a vy jim ji snížíte o 20 %. A nesnížíte jenom jim, ale snížíte ji i těm, kteří to vůbec nepotřebují. Takhle rozhodíte do společnosti, respektive zkrátíte veřejné rozpočty o 25 miliard Kč. Kolik z nich je vydáno efektivně? Jestliže máme 100 tisíc domácností v krizové situaci a každému bychom poslali 20 tisíc Kč, tak kolik je to? To není 20 miliard, to jsou 2 miliardy Kč. Kam jde ten zbytek? Kde jsou ty finance? To prostě není zacílené a je to takové to z helikoptéry rozhazování hromady financí a peněz, které nemají protiplnění, které zase jenom půjde k tomu, že se tady budou zvyšovat ceny, bude snižovat hodnota peněz, bude je užírat inflace, lidé budou přicházet o svoje úspory, a bude se zdražovat. To není řešení. Na oko to vypadá dobře, ale když někomu zvýšíte účty o 300 % a ony se mu sníží o 20 % v protitahu, tak to prostě je pořád zvýšení o 280 %.

To, že se vytuneluje Modernizační fond, který má do budoucna zabránit právě tomu, aby tady k takovýmhle situacím docházelo, má pomoci třeba tomu, aby lidé mohli mít na střechách fotovoltaické elektrárny, aby mohlo fungovat třeba komunitní sdílení elektřiny, někdo má střechu, druhý má spotřebu, tak si to mezi sebou poskytnou, to jsou oblasti, kam potřebujeme jít s Modernizačním fondem. Aby se lidem nejenom v příštím roce o pár set korun až tisíců snížila tato částka, ale aby věděli, že bude pro ně dostupná energie i za 5, 10. 15, 20 let, a že ta cena neporoste do výšin. Protože když se nepoužije Modernizační fond rozumně, tak tahle situace může nastat opakovaně. A to vždycky budeme odpouštět DPHáčko, přes to, že je to kosmetická úprava a přes to, že je v rozporu s legislativou?

Ten přístup skutečně není takový, který bychom mohli podpořit. Pro nás je zřejmé, že to řešení, alespoň tak, jak ho v tuto chvíli vidíme, ale ministři budou jmenováni teprve v pátek, přistoupí na své resorty, přesto je to jedna ze zásadních priorit a podle příslibu příští týden se tomu vláda bude věnovat, tak je prostě primárně komunikace a spolupráce s dodavateli poslední instance. Tady vláda zareagovala a skutečně kus práce odvedla.

Pak je přece zájem na tom, ještě víc než 100 tisíc lidí je u dodavatele poslední instance, i oni sami říkají - to jsou ceny, které prostě nejsou odpovídající, přecházejte. Komunikujeme s těmi lidmi? Už jsme je všechny kontaktovali? Nebo jsme se alespoň o to pokusili? Je tady nějaká kampaň, která je posouvá ke klasickým dodavatelům právě proto, že už tento krok jim razantně sníží náklady, které mají? Máme polostátní společnost ČEZ, ona byla pro velkou část republiky, nebo je dodavatelem poslední instance. Jak s ním se komunikovalo, aby tu svoji roli, aby ten polštář poskytl, který může poskytnout minimálně v těch zálohách, když ne ve finálním vyúčtování.

A pak je tady mimořádná okamžitá pomoc a příspěvek na bydlení, dvě řešení, která jsou ale v kompetenci vlády, k tomu se nemusíme scházet ve Sněmovně před kamerami, tady předstírat, jak děláme velká řešení, a přitom ta řešení jsou jenom na oko, a když nějaká jsou, tak jsou drahá pro celou společnost, vlastně těm, kteří je úplně potřebují, úplně nepomůžou, ale doplatí na ně všichni. To je důvod, proč tady ten program schůze, tyto tři zákony nepodpoříme. Příslib od nastupujících ministrů je ten, že s tím řešení přijdou. Přijdou v řádu dnů, nebude to tak, že na to řešení budeme čekat jako u této vlády několik měsíců a pak že vás budeme tlačit ke zdi a říkat - když to dneska neschválíte, tak jste si vzali za rukojmí celou republiku. Takovýto působ politiky, takovýto populistický způsob politiky, který předstírá činnost místo toho, aby skutečně hledal řešení, takový tady aplikovat nebudeme. Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

