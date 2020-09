Farský (STAN): Tento stát je řízen prostřednictvím píáristů a celkově populismu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, to, že tady vůbec dneska debatujeme o zavedení nouzového stavu, je výsledek toho, že tento stát je řízen prostřednictvím píáristů a celkově populismu. Podívejte se, co se stalo. 17. srpna ministr zdravotnictví Vojtěch ohlásil, že budou zaváděny roušky. Zvedla se vlna odporu na sociálních sítích, aby 20. srpna premiér ohlásil, že se tedy roušky zavádět nebudou. On nereagoval na odborníky, reagoval na sociální sítě, reagoval na své píáristy, kteří mu doporučili, že mu to přihodí pár bodů v příštích volbách. Možná mu to přihodilo pár bodů, ale naplnilo to nemocnice nemocnými a dostalo nás to do situace, kdy nám tady reálně hrozí vyhlášení dalšího nouzového stavu. Podle všeho za ten nouzový stav, který teď přichází, je prostě zodpovědný Andrej Babiš svým nekompetentním píárovým populistickým rozhodnutím. A co se stalo? Skončil ministr zdravotnictví, který navrhoval nošení roušek, skončil pan Magyar, který za tím stál, ale pan premiér se pořád pevně drží své židle. Ti, co nechybovali, skončili, ten, co chyboval, tady pořád je.

Já doufám, že si z toho vláda vezme ponaučení a prostě bude brát v úvahu to, jak se k tomu staví odborníci, jak se znalostí dat doporučují které kroky a nebude ustupovat tomu píárovému populismu. Doufám, že si z toho vezme poučení vláda, ale doufám, že si z toho vezmou poučení i občané, protože tohle je styl práce - vyhodíme ty, kteří varovali, ty, kteří reagovali správně, a zůstanou ti, kteří prostě chybovali. Obávám se, že tohle je směr České republiky a obávám se, že to je i budoucnost poslanců ANO.

Vy budete označeni za ty, kteří chybovali a vítěz bude jenom jeden - Andrej Babiš. Tak, jak už se to ukázalo v minulosti a tento příběh to jen potvrzuje. Možná si to nechcete uvědomovat, možná neuvědomujete, ale evidentně si to už začínají uvědomovat občané České republiky, protože preference hnutí ANO prostě klesají. Ano, oni už to vidí, že se prostě stali jenom nástrojem k dosažení moci a ekonomických zájmů pana premiéra.

Já bych tady chtěl vyzvat vládu k tomu, aby pracovala s daty. A to s daty ne předvolebních průzkumů, ale s daty od odborníků, s daty, jakým způsobem je vytížena naše zdravotní péče, jakým způsobem jsou obsazena lůžka, jaký hrozí vývoj, a podle těchto dat rozhodovali. A ta data, aby také poskytli i občanům. Protože to, že neposkytují, působí tak, jako by občanům nedůvěřovali. A také to vyvolává různé spekulace, různé domněnky, různé deformace a podporuje šíření dezinformací.

Prostě data je nutné poskytovat, protože vláda má svým lidem a svým občanům věřit. Nemá jim vládnout vrchnostensky s tím, že za ně rozhoduje a že jim velí, ale má rozhodovat v kooperaci s nimi, má rozhodovat nést odpovědnost, ale zároveň vysvětlovat každý krok, který se děje. Pevně doufám, že se toto změní a občané se stanou partnery této vlády.

Měl bych otázku, měl bych otázku, na pana ministra zdravotnictví. Pokud je nouzový stav tak potřebný a nutný, proč až od pondělí? Proč nenastává hned, proč tam necháváme ty dny? Je tedy jisté, že začne, nebo to ještě bude možná přehodnoceno? Na jak dlouho ta opatření, která tady zazněla - omezení počtu lidí na svatbách od poloviny října a tak dále - na jak dlouho jsou plánována? Kdy budou vzata zpět? Nebo se na to máme připravit jako na něco, co tady bude na příští měsíce a roky? Při jakém vývoji, při jakých číslech, tato opatření budou zrušena a znovu se budeme vracet k normálnímu životu? To je pro mě hrozně důležité, protože zatím slyšíme, co bude zavedeno, ale ještě neslyšíme, za jakých podmínek to zase bude zrušeno. O to bych chtěl požádat pana ministra zdravotnictví.

A ještě bych měl jednu velkou prosbu. Jestli bych něco výrazného vytýkal, tak je to ten způsob komunikace. To, že se vystřelí, takový balónek vypustí, stylu, zvažujeme, že budeme omezovat 10, 20, 30, možná od pondělí, možná od neděle, možná za měsíc, zvažujeme změny v otvíracích dobách... Prosím prodiskutujte, opřete to o fakta, opřete to o data a přijďte s jasným sdělením. Taková ta vyhlášení, o čem uvažujeme, co bychom bývali mohli kdybychom, prostě jenom vytvářejí tu situaci totálně zmatečnou, nejasnou, nikdo už pořádně neví, co funguje a pomalu hlavním informačním kanálem, z kterého se lidé dozvídají o tom, co vláda plánuje, jsou žluté trojúhelníky kolegy Feriho, za které mu děkuji.

Vládo, a zvláště pane ministře Prymulo, prosím o odpovědi na ty otázky. Proč až od pondělí, když je taková krize? Na jak dlouho a za jaké situace, za jakých dat, za jakého vývoje se budeme zase vracet k normálu? Děkuji za odpověď.

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Vyhlašování nouzového stavu není nic jiného, než přiznání selhání vlády Jurečka (KDU-ČSL): Bylo by seriózní, pane premiére, kdybyste řekl, jakou nesete zodpovědnost Stanjura (ODS): Říct, pane ministře, pokud máte geniální nápad, sem s ním, to není seriózní debata Ministr Hamáček: Přijali jsme veškerá možná opatření k tomu, aby volby byly bezpečné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.