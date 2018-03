Farský (STAN): Vláda bez důvěry, která důvěru ani nedostala, odvolává někoho pro ztrátu důvěry

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to docela absurdní situace, když slyšíte u těch zdůvodnění odvolání, že jsou pro ztrátu důvěry. Vláda bez důvěry, která důvěru ani nedostala, odvolává někoho pro ztrátu důvěry. Vždyť je to protimluv. A když se pak ještě přidá to, že stíhaný premiér odvolává jiné pro podezření, tak kde je ta presumpce neviny, na kterou se tak odvolávají všichni ti, kteří říkají, že nám přece může vládnout trestně stíhaná osoba. Kde jste ji nechali, v těch chvílích, kdy se to má týkat vás? Ta situace, kdy se někteří tváří, že jsou nad zákony, že zákony pro ně platí do té chvíle, dokud jsou pro ně výhodné, ale ve chvíli, kdy by se podle nich měli začít chovat, tak je obchází, ohýbají nebo vůbec nedodržují. To je přece tristní, smutné a pro Českou republiku hrozně špatným sdělením.

To je atmosféra, která je zanesena do České republiky, která byla zvýrazněna včerejším projevem prezidenta. To je něco, co neprobíhá jenom v této budově, ale co ovlivňuje komunikaci ve všech úrovních České republiky. To je rozklad společnosti, na kterém se tímto podílíte a za něj také nesete odpovědnost, protože to, co dneska probíhá v těchto sálech, to, co probíhalo na Hradě včera při inauguraci, to, jakým způsobem se agrese rozšiřuje do komunikace lidí, to bohužel bude ovlivňovat a ovlivňuje i komunikaci lidí dneska ještě na sociálních sítích, ale příště i tu mezilidskou. A to jsou škody, které se špatně, špatně budou kdy, a dlouhodobě se také budou nějakým způsobem napravovat.

Ono také jeden ten odvolaný, nebo ten, kterému je vyhrožováno, ten, kolem něho se rozšíří strach, a ti ostatní už jsou daleko poslušnější. Není to nic nového, není to nic neozkoušeného. Viděli jsme to v médiích. Telefonáty Andreje Babiše do jím čerstvě zakoupené MAFRY, kdy hlásí, jestli vědí, s kým mají tu čest. Jestli vědí, kdo je teď majitelem těch novin. Na zbytek novinářů to funguje mnohdy jako autocenzura. Čest těm, kteří tomu nepodlehli. Ale bohužel většinově to tak funguje. Stejně tak funguje to, že když jednoho vyhodíte a ještě ho přitom zostudíte, ostrakizujete, u deseti dalších si získáte poslušnost. To je to, co rozkládá českou státní správu, a to je to, z čeho se tady budeme dlouho sbírat. Strach není dobrým vládcem.

Chtěl bych tady říct, že dneska se pod tím, aby tato schůze byla svolána, podepsalo šest stran, které zastupují 2,3 mil. voličů v České republice. Hnutí ANO volilo 1,5 mil. lidí. Já se tady přímo ptám pana premiéra bez důvěry v demisi (Obrací se k premiérovi.), jestli bude schválen program schůze a bude umožněno vystoupit i ostatním, nejenom těm, kteří mají přednostní právo. Je to ve vaší moci, tak si to řekněme. Bude schůze nebo nebude? Děkuji za odpověď.

Mgr. Jan Farský SLK



