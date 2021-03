Feri (TOP 09): Bohužel ta celá záležitost atrofovala jen na politickou debatu

reklama

Dámy a pánové,

my nechceme, aby se opakovalo to fiasko z minulého týdne, a chceme dát Poslanecké sněmovně možnost, vybrat si z vějíře možných řešení. Dvě už tu představila naše paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Dovolím si představit další čtyři možné varianty, o kterých dneska budeme hlasovat.

Jde-li o otázku toho, jak bude nastavena nemocenská, tak bohužel ta celá záležitost atrofovala jen na politickou debatu o to, kolik to bude, jestli to bude sto, nebo devadesát. Ale my máme s panem kolegou předsedou profesorem Válkem za to, že ta debata by měla být trochu širší ve smyslu, když nařizujete karanténu a posíláte lidi do izolace, tak bychom ale také měli vědět, jaká jsou pravidla té karantény. A podle nás by se to mělo rozlišit v rámci nemocenské v tom smyslu, že např. jsem-li pozitivní, tzn., jdu-li do izolace, tak patrně tam bychom měli lidi motivovat, aby tam byli, aby to nezatajovali, když mají ty zprávy o tom, že jsou nemocní, jsou nakažení, a tam podle nás ta varianta 90 nebo za nějakých okolností, mluvím jenom za sebe, 100 % je realizovatelná.

Ovšem situace, kdy jde o karanténu, tzn., měli jste pozitivní kontakt a jdete do karantény, no tak tam podle mě dávat někomu 100 % je opravdu velmi štědré, až neuvážlivě štědré. A to z důvodu, že zkrátka vy máte například negativní test, ale podle algoritmu přezkumu nebo algoritmu nějakého algoritmu pravidel karantény a izolace byste měli i s negativním testem být stále doma. Což podle našich informací z Ministerstva zdravotnictví je nějaké historické řešení, které má podporu, ale podle nás není úplně správné. Proč by měl být v karanténě někdo, komu vyšel negativní test a měl by doma být se 100 % mzdy nebo 100 % nemocenské přesně?

A proto jsme s kolegou Válkem připravili čtyři varianty, které by to mohly řešit. Tzn., jste-li v izolaci, budete mít nárok na 100 nebo 90 %, ale jste-li jenom v karanténě, tzn., že vás někdo nahlásil, že se s vámi potkal, že máte pozitivní kontakt a jdete do karantény, tak v tom případě byste měli nárok na 80 nebo 70 %. Tzn., je to 100 a 80, 70, 90, 80 nebo 70. Je to podle nás řešení, které více reflektuje jak stav státního rozpočtu, ale i tak zkušenosti z trhu práce, tzn., dosáhnout nějaké rovnováhy mezi potřebou, aby lidé zůstávali doma, když mají pozitivní kontakt, nebo když jsou pozitivně testovaní, ale také zároveň to, aby ten systém nebyl zneužíván, a to jakýmikoli způsoby, ať už např. třeba hlášením falešných fiktivních pozitivních kontaktů.

Tzn., máme tu v zásadě šest možných řešení plus to řešení vládní, ale není podle nás úplně správné, aby se prostě jenom tady licitovalo o tom, jestli to bude 100, nebo jestli to bude 90. A nerozlišovat, o jaké lidi se jedná. Jestli se jedná o lidi, kteří mají skutečně pozitivní PCR test, anebo jestli se jedná o lidi, kteří se jenom s někým sešli, pak šla na test, ten jm vyšel negativní, a pak se jim bude platit 100 %. To je opravdu štědrost, která se může velmi významně vymstít, a to jak po stránce rozpočtové, tka i po stránce politiky zaměstnanosti.

Děkuji vám.

