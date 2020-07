Feri (TOP 09): S tím chaosem je potřeba se nějak vyrovnat

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážení členové vlády.

Dovolte mi, abych krátce prezentoval stanovisko našeho poslaneckého klubu k tomuto návrhu zákona.

My jsme vždy podporovali zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pokládáme tuto daň za daň, která zasahuje na tom nejcitlivějším místě. A sice na cestě za vlastnickým bydlením, za vlastním bydlením, což je pro mnoho lidí často velmi těžko dosažitelný cíl. A když kupujete tu vlastní nemovitost, což je velmi často ta největší transakce, kterou v životě učiníte, tak přesně víte, co ty čtyři procenta, které potom odvedete státu, znamenají.

Víte, že za ta 4 % byste si mohli u té několikamilionové nemovitosti vybavit koupelnu, kuchyň, že byste mohli jet třeba na zaslouženou dovolenou, že byste si mohli koupit vybavení na zahradu nebo cokoliv jiného, protože sami nejlépe víte, co s těmi penězi dělat a víte to určitě lépe než stát. Z tohoto titulu tento návrh zákona podporujeme.

Přesto mi dovolte se vyjádřit nejprve k formálním nedostatkům a potom k něčemu, s čím materiálně nebo věcně nesouhlasíme. A ten nejzásadnější formální nedostatek legislativního charakteru byla otázka vůbec přijímání toho návrhu - (Řečník se odmlčel, v sále je hluk. Předsedající zvoní.) - kdy rozumím tomu, že ten návrh vznikal velmi živelně, nebylo jisté, jak se ten legislativní proces bude vyvíjet, ale přesto říci, že zrušíme daň z nabytí nemovitosti a pak měsíc přešlapovat, nehlásit se k tomu, vytvářet nějakou mlhu a pak se to snažit nějak lehce hasit, že to vlastně tedy bude s účinky vkladu od prosince 2019, nepokládám za úplně dobré. Odborná veřejnost to kritizovala zcela zásadně, lidé z praxe také. To znamená zbrzdilo to zkrátka realitní transakce, každý vyčkával, co vlastně bude a obávám se, že i dnes - a poprosil bych paní ministryni, aby to stále stavěla najisto, a říkala, že ty účinky budou už od prosince tedy - tak je potřeba se s tím chaosem nějakým způsobem vyrovnat.

Co se týče těch věcných nedostatků, tak to nejsou nedostatky věcné ve smyslu, že by ten návrh zákona byl stižen nějakými vadami, protože je to ryze politické rozhodnutí, je to arbitrární rozhodnutí a podle nás by to mělo být zrušení daně z nabytí nemovitosti bez dalšího. Po našem soudu není fér říci lidem - dobře, nebudete muset platit 4 %, ale přijdete o odpočty úroků u hypoték. To znamená potom jediné. To znamená, že paní ministryně se tady bude tvářit, že ano, ulehčili jsme lidem, ale zároveň už bude mít ruku v jejich kapse a ty peníze si prostě do budoucna vezme. Pokládáme to za velmi nešťastné, za něco, co se tak jakoby lehce smlčelo, kolem čeho se taky trošku tancuje a mnoho lidí bude velmi překvapených.

Dámy a pánové, pojďme prosím zrušit tuto daň bez dalšího. Pojďme ji zrušit, zachovejme odpočty, zachovejme časový test v současné pětileté podobě a neberme si ty peníze od lidí zpátky, jestli skutečně chceme, abychom jim pomohli. Protože zrušíme-li ty odpočty, tak postihneme nejvíce ty, kteří se k tomu bydlení dostávají nejtěžší cestou, berou si hypotéku. Těm opravdu chceme takto "jenom pomoci"? Chceme si ty peníze brát zpátky? Myslíme si, že ne.

Děkuji vám za pozornost a děkuji všem, kteří podpoří naše pozměňovací návrhy.

Dominik Feri TOP 09



poslanec

