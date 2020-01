Feri (TOP 09): Volební zákony se mají vyznačovat zejména stabilitou

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády a vážený pane ministře,

moje otázka bude směřovaná právě na pana ministra, takže já teď nevím, jestli počkat, než dotelefonuje nebo ne, aby ji slyšel. Ale na úvod: s volebními zákony je to v poslední době takové divoké. Jeden zákon jsme dneska schválili, další tu máme v prvém čtení, další už je v meziresortu a další, nějaká dramatická velká úprava, se připravuje.

A já věřím, že mi odpustíte, když se tady v tom svém příspěvku nebudu věnovat konkrétně senátním obvodům, tam se zcela ztotožňuji se svými pirátskými kolegy, že to je materie, která by měla být upravena skutečně spíše tím podústavním, tím jednoduchým právem. Ale rád bych se věnoval jedné věci, kterou ministr vystřelil do vzduchu asi před čtyřmi nebo pěti dny a která se týká této komory, týká se nás, týká se těch z nás, kteří třeba budou kandidovat nebo našich budoucích nástupců, a sice dramatické změny volebního systému u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já tu otázku skutečně nemůžu položit, když mě pan ministr neposlouchá, takže nevím, jak to udělat.

Děkuji. Nechci vám vůbec zasahovat do života, je to myslím velmi důležité. Proto že od té doby to Sněmovna nemohla projednávat, interpelace nejsou, jak víte, často navštěvované a já bych rád znal vaše stanovisko a myslím, že naši kolegové také. Vy jste totiž zmínil před čtyřmi dny, že máte zájem udělat jednu velkou kandidátku pro celou Českou republiku, zrušit stávající systém volebních krajů, tak jak jsou nastavené samosprávné kraje a mě by zajímalo, jak moc je to skutečné, jestli je to jenom nějaká řekněme interní akce, která se nedopatřením dostala na veřejnost, anebo je to reálný politický program, který budete prosazovat na koaliční radě, na vládě a máme tu čekat nějaký návrh, protože to je skutečně něco, co je mnohem významnější z hlediska nastavení politického systému než to, jestli budou obvody upravené tu v příloze, tu v zákoně ústavním, tu v zákoně normálním, ale je to něco, co se dotýká skutečně nás všech. Volební zákony se podle mého soudu mají vyznačovat zejména svojí stabilitou, tím, že se ta pravidla nemění tak rychle. A představa, že bychom tady takhle z ničeho nic řekli, že nebude 14 volebních krajů, že tu např. po slovenském vzoru bude jedna velká kandidátka s jedním lídrem a dvěma sty kandidáty, tak to je něco, co je docela zásadní. A řešit to rok a půl nebo rok a tři čtvrtě před volbami tedy nevím, jestli nám poskytuje dostatečný komfort na to, abychom se nad tím mohli důstojně zamyslet a věnovat se tomu.

Čili zajímá mě, v jakém je to stadiu a jestli to máme očekávat jako nějaký komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona o správě voleb, anebo jako nějaký další samostatný tisk, samostatnou předlohu, která by do Poslanecké sněmovny šla, a případně jestli jste o této věci jednal se svými kolegy ze sociální demokracie anebo se svými kolegy vládními z hnutí ANO, protože je to velmi překvapivé pro všechny. A vůbec to nehodnotím po věcné stránce, ale spíš po stránce toho procesu.

Děkuji předem za odpověď.

Dominik Feri TOP 09



