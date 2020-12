Feri (TOP 09): Vy ignorujete lidi, kterým devastujete živobytí

reklama

Pane ministře, kde je pan ministr průmyslu a obchodu? Proč tady není?

Vy nás tady žádáte o prodloužení nouzového stavu. Vy chcete dál přijímat krizová opatření, která ovlivňují živobytí a způsob získávání živobytí mnoha tisíců lidí, a neobtěžujete se sem ani přijít s panem ministrem průmyslu a obchodu, který má řešit kompenzace. To není žádné překvapení. Každé dva týdny, co se tady potkáváme, tak opozice vždycky má na očích ty kompenzace za ta opatření. Ministr průmyslu a obchodu tady není. Není tady premiér. Děkuji, že je tady pan ministr kultury, toho si velmi vážím. Ale ta opatření dopadají na všechny sféry ekonomiky. Pan ministr průmyslu a obchodu tady není. Neuvěřitelný.

Já mám dojem, že vláda si vždycky vybere určitý segment ekonomiky, na ten si zasedne, hází mu klacky pod nohy furt dokola a chce ho asi zlikvidovat. Ten příklad z minulého týdne jsou fitness centra. Řeknete si, vždyť je to přece volnočasová aktivita. Ale to je zase nepochopení reality, protože co je pro někoho volnočasová aktivita, zábava, relax, tak je pro druhého docela zásadní způsob, jakým živí sebe, živí svoji rodinu a získává peníze pro své zaměstnance. Těch fitness center je podle veřejně dostupných zdrojů nějakých 1 250 v celé České republice. Chodí do nich desítky tisíc lidí. Vláda nejdřív přišla s tím, že se při cvičení musely nosit roušky, pak začala říkat, že obchody a služby budou otevřeny. A najednou vidíme na tiskové konferenci, že vlastně se budou zavírat i fitness centra. Už několikátý den tady běží mnohé iniciativy, které se snaží toto rozhodnutí zvrátit. A my jim dáváme za pravdu. Vyzvali jsme vládu, aby předložila relevantní data, na základě kterých se rozhodla pro uzavření fitness center. Posílal jsem vám to, pane ministře (k ministru zdravotnictví), datovkou, nedostal jsem zatím žádnou odpověď. Rozumějte, ty kompenzace do tady toho sektoru jsou prostě směšné. A proč tady o tom mluvím? No protože ti lidé nám to píšou. Ti lidé mi píšou - proč si nemůžu jít zacvičit - píše mně jich opravdu velké množství. Nebo proč nemohu mít otevřeno, když ty obchoďáky jsou prostě plný, a to moje fitko, kde bych dodržoval ta opatření, musí být zavřený. Vláda si vždycky někoho vybere a do toho pak prostě mlátí klackem, dokud ho úplně nezdevastuje. Fitness centra jsou příklad tady toho týdne. Co bude další týden?

Nebo jaký je další příklad? No samozřejmě restaurace a hospody. To je moje oblíbený téma. Vzpomínám si na to, že když se zvažovalo o přechodu do PSA 4, tak všichni ministři měli na očích 100 %. Dáme vám 100 %. Bude to 100 %. Zavřeme vás, ale dáme vám 100 %. No jo, jenže zase v tom je nějaký háček, zase to vláda obešla, protože vláda samozřejmě nechce platit, že jo, vláda chce jenom zakazovat a zavírat. No tak dobře, uvedu konkrétní příklad. 100 % nájemného, 100 % mezd a ještě nějakých 400 korun na zaměstnance. A ještě jsem dneska volal na MPO. Je v tom háček, ten program, ta výzva ještě není vypsána. Bude vypsána až v lednu. Víte, co je další háček? Že abyste jako restaurace dostal peníze na ty zaměstnance, tak to musí být zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. Žije vláda vůbec v realitě? Ví, že mnoho restauratérů zaměstnává brigádníky, že zaměstnává studenty? Copak budete mít za podporu pro ten studentský klub, kde si studenti prostě udělali podnik, udělali tam nějaké kulturní akce, museli zavřít, všichni pracují na DPP nebo DPČ. Co pro ně máte kromě prostředníčku? Nic. Vykašlali jste se na ně. Protože jste připravili dotační program - nebo připravili, vy jste řekli, to je opravdu Potěmkinova vláda, vy jste řekli, že bude nějaká dotace. Ale není, bude v lednu. To je neuvěřitelný. Kdyby tady byl ministr průmysl a obchodu, kdyby mu za to ti poslanci a lidi stáli, tak sem přijde a řekne - my to přepracujeme. Nebo to postaví nějak na jisto. (nesrozumitelné) Není tady. Neobtěžoval se přijít z nějakého důvodu. Snad jediná omluva by byla, že sedí na ministerstvu a ten dotační program píše nebo ho přepisuje. Už to měl mít dávno hotový.

Jestli si má vláda zachovat aspoň trochu důvěry, tak má přicházet s opatřeními, která nejsou zcela proti zdravému rozumu. To, že velká část těch opatření je naprosto nelogická, je jasné, už jsou od jara. Ale představa, že zakážeme noční vycházení na Silvestra, tak to je opravdu podle mě mimo. To nebude dodržovat vůbec nikdo. Rozumím tomu, že lidé s mnoha opatřeními nesouhlasí, ale zakázat na Silvestra noční vycházení, říct si zcela jasně - a nezaznamenal jsem žádné odlišné vyjádření (nesrozumitelné), prostě pan ministr zdravotnictví řekl - ne, bez výjimek, neuvažujeme o žádné výjimce. - Pak nechápu, jak můžeme říct, že budou výjimky na půlnoční mše, jak se to dá logicky vysvětlit. Jak se to dá vysvětlit? Nedá se to nijak logicky vysvětlit. Ale na Silvestra lidem řekneme, když ještě se zítra přejde pravděpodobně do pětky - ne, budete muset v devět být doma. - Je to absurdní, je to nepochopitelné. Jestli vám to přijde správné, tak ať se na vás ti lidé obrací, vysvětlete jim to. Nezvládnete to. Nezvládnete to. Protože ten návrh je prostě paskvil.

Nejste schopni dát jednu výjimku na Silvestra, která by skutečně aspoň vyrovnala ten nesmysl toho nočního vycházejí, ten zákaz nočního vycházení. To je naprosto bláznivé opatření. Dejte tam tu výjimku na ten Silvestr. Vždyť ta vláda bude fakt jenom pro smích. Jako mně to je z opozice jedno, ale ta vláda bude prostě pro smích. Ti lidé to nebudou dodržovat. A to je to, co pan ministr neustále pojmenovává a pořád říká, no, ta situace se zhoršuje, protože lidi ta opatření nedodržují. No, tak nemůžete jít na Silvestra ven prostě. Nemůžete. Náš poslanecký klub nepodpoří nouzový stav. A byla to tedy zajímavá obžaloba od pana kolegy Ondráčka, prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, že tedy je ta odpovědnost na nás všech a opozice to nechce a byla to obžaloba i od pana premiéra, jenže my se točíme v kruhu. Vláda sem vždycky přijde, řekne, my chceme, abyste prodloužili nouzový stav, abyste pro to zvedli ruku. Tady máte tu odpovědnost, ale jinak držte pusu. Protože když s něčím přijdeme, tak vy to vyignorujete nebo v lepším případě si to přisvojíte, ale v poslední době to jenom vyignorujete. Každý týden posíláme naše návrhu panu ministru zdravotnictví, nejsou vůbec reflektovány, není jim dopřánu sluchu, prostě. Ale pan předseda vlády neustále chce, abychom mu dávali ten nouzový stav. No, tak to přece naprosto logické, že to nepodpoříme, protože když můžeme jenom jako nést ten díl odpovědnosti, ale nemůžeme vůbec zasáhnout do té exekutivy, do toho, jak ta opatření vypadají, jak jsou realizovány kompenzace, no, tak takový nouzový stav prostě nemůžeme podpořit. A můžete to hrát na to, že (nesroz.) ty emoce jako, vám nejde o životy a zdraví lidí. Nám o ně jde, ale my bychom to nikdy nenechali dojít do takovéto situace, že lidi nemají prostředky na živobytí, nedokážou zabezpečit prostě svoji rodinu, své blízké. To jste udělali svými krizovými opatřeními vy a přesto máte tu drzost sem přijít a říct, prodlužte nám to ještě. Točíme se v neuvěřitelném kruhu, kdy my se snažíme konstruktivně něco předkládat, vy to ignorujete, ale tak ignorujte nás, ale vy ignorujete ty lidi, kterým devastujete živobytí.

