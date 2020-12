Fiala (ODS): Byrokracie pořád roste, pořád je větší, pořád stojí víc

reklama

Děkuji, pane místopředsedo, i za operativní převzetí řízení schůze. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, návrh státního rozpočtu je podle Občanské demokratické strany takový, že neodráží skutečné potřeby České republiky. My ten rozpočet nepovažujeme za dobrý, a proto ten rozpočet - jak už jsme několikrát řekli - také nepodpoříme. Jsme přesvědčeni, že teď v tuto chvíli ten rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat dobrý, poctivý rozpočet, který by odpovídal tomu, co česká ekonomika, Česká republika, čeští občané v této době potřebují.

Ten rozpočet by šlo mírně vylepšit, za chvíli řeknu jak. Ale jak víme, tak pro to tady není politická vůle.

Nejprve pár slov o tom, proč tento státní rozpočet nepovažujeme za dobrý, proč podle nás neodráží potřeby České republiky, potřeby české ekonomiky a ani potřeby většiny lidí. Za prvé je potřeba říkat lidem pravdu; 320 miliard, to není jenom deficit, to je především dluh. Je to 320miliardový dluh a je to dluh státního rozpočtu, ale je to hlavně dluh občanů České republiky. A to je na tom podstatné. Je to asi 32 tisíc korun na každého jednoho občana České republiky za rok včetně těch nejmenších dětí. A je jasné že kdybychom takto postupovali dál, tak ještě ti, kteří jsou teď malými dětmi, budou v budoucnu splácet to, co teď tato vláda připravila. A to podle nás není v žádném případě odpovědné. A není to všechno. Není to všechno, bohužel. A to je za druhé. Protože nejde jenom o 320 miliard tak, jak je to tady předloženo na příští rok. Když se podíváte na další návrhy, tak jde ve skutečnosti o 820 miliard korun, tedy více než tři čtvrtě bilionu korun, které vláda naplánovala na roky 2021, 2022, 2023. Toto si taky musíme uvědomit. Takže když to spojíte s tím deficitem, dluhem, který máme v letošním roce, a dáte si to dohromady, tak v příštích čtyřech letech podle té představy, která je nám tady všem předložena, bychom vyrobili dluh vyšší než jeden bilion korun. A to je něco, co snad uznáte, že opravdu není dobré. Je to jednoznačně špatné a takto se nedá postupovat.

A za třetí, návrh rozpočtu neodráží, jak jsem říkal, skutečné potřeby České republiky. Mimo jiné proto, že je to rekordní dluh - říkala to i paní ministryně. A přitom tam nejsou žádné nové masivní investice ani do dopravní infrastruktury, ani do vzdělání, ani do ničeho, co by mohlo rozhýbat českou ekonomiku. Neřeší se tam reformy, které Česká republika nutně potřebuje, jako třeba důchodová, která nebude. Ten rozpočet ani nijak viditelně nepočítá s masivními kompenzacemi, které nepochybně bude potřeba minimálně v prvním čtvrtletí příštího roku. A hlavně ten rozpočet se nepokouší hledat žádné rezervy na spotřebě státu.

Už ani nepředstírá nějakou udržitelnost veřejných financí. Vzpomeňte si na rozvázání rozpočtové odpovědnosti, vzpomeňte si, že nám tady chybí nějaké makroekonomické výhledy. A dohromady tento rozpočet přenechává každé budoucí vládě, ať už ta vláda bude jakákoli, veřejné finance zadlužené, neperspektivní a vlastně i neudržitelné. A jak jsem řekl na úvod, to je něco, co se teď nedá opravit, co nelze opravit pozměňovacími návrhy, nedá se to tady předělat. Jediné, co by se dalo ještě udělat, je ten rozpočet aspoň částečně vylepšit a učinit ho odpovědnějším, k čemuž vás přece jenom, i když znám ta odmítavá stanoviska vládní koalice, ještě jednou vyzvu.

Poslanecký klub Občanské demokratické strany jako každý rok předkládá úspory ve státním rozpočtu, ukazujeme konkrétní položky, kde by stát mohl ušetřit - a podotýkám ušetřit tak, že to občané vůbec nepoznají. Ušetřit na provozu státu na zbytečných výdajích. My jsme loni předložili úspory zhruba ve výši 46 miliard korun, v tomto rozpočtu jsme našli úspory překračující 80 miliard korun a ty jsme vložili do našich pozměňovacích návrhů. O tom, z čeho se těch 80 miliard úspor, které vidíme ve státním rozpočtu, skládá, o tom budou podrobně mluvit mojí kolegové. Já jenom uvedu tři příklady.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu máme neobsazených úřednických míst zhruba za 9 miliard korun. Za vlády ANO a ČSSD tady přibylo 16 tisíc úředníků. Máte pocit, že se díky tomu nějak výrazně zlepšily služby státu? My ten pocit nemáme. Já tady nemluvím o státních zaměstnancích, nemluvím o učitelích, hasičích, policistech, dalších a dalších, kterými se zaklíná vláda. Mluvím tady skutečně o úřednících a mluvím taky o neobsazených, a to je důležité, neobsazených místech ve státní správě za 9 miliard korun. To jsou věci, kde se dá nepochybně ušetřit a přinést v této těžké době důležité úspory.

Další - neinvestiční nákupy a související výdaje. Stát musí šetřit, zvlášť v této době. Navrhujeme škrtnout 30 % a uspořit více než 20 miliard. Toto jsou úspory na provozu státu, ne na občanech. Na provozu státu. A to je důležité.

A pak tu máme některé položky dotační. Uvedu jeden příklad - podpora zemědělskopotravinářskému komplexu. Tam navrhujeme škrtnout 4 miliardy. Říkám, je to příklad. ODS dlouhodobě kritizuje, kam ty dotace směřují. A naším cílem je, aby se ty tituly upravily tak, aby ta podpora nekončila u velkých koncernů, ale dostala se k těm malým a středním, a to platí ve všech oblastech.

To jsou příklady, opravdu tři příklady toho, kterým směrem jdeme v těch našich úsporách, moji kolegové budou podrobnější. Ten výčet je delší. Já jsem tady vybral tři oblasti, které vlastně symbolizují tři úkoly, které máme. A to jsou společné úkoly. A já vás prosím o to, abyste ty úkoly podpořily. Ten jeden úkol je, že musíme konečně zastropovat nekonečný růst byrokracie v České republice. Znovu říkám, ne růst počtu učitelů nebo hasičů, růst byrokracie. Je potřeba s tím něco udělat. Zatím se s tím nic nestalo. Jenom se zvětšuje všemi směry. A to je prostě špatné. A teď máme šanci to omezit, máme na to tlak, je to potřeba udělat, tak to udělejme. Ta druhá věc je taky jasná. Je potřeba šetřit na spotřebě státu. Prostě není možné, aby stát se pořád tímto způsobem zvětšoval a utrácel stále víc na svůj provoz. Ani toto si prostě nemůžeme dovolit. A konečně je taky potřeba, abychom přestali podporovat dotacemi jenom ty velké na úkor malých, tady je potřeba zjednat větší spravedlnost a i tady je možné ušetřit.

Tak já vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyzývám, abychom když ten rozpočet už nemůžeme opravdu spravit, nemůžeme ho v téhle fázi předělat, tak pojďme ho aspoň částečně vylepšit. Pojďme ho vylepšit tím, že podpoříte pozměňovací návrhy Občanské demokratické strany, které jsou všechny vedeny jedním směrem, a to je uspořit na provozu státu, ne šetřit na občanech. Uspořit na provozu státu a udělat ten stát racionálnější a efektivnější.

Já myslím, že se nemůžeme spokojit s tím, že si tady řekneme - v tomto rozpočtu s 320miliardovým deficitem se nedá nic ušetřit. S tím se prostě nemůžeme spokojit. Nedá se říct přece, že spotřeba státu je ideální, tak ji v těchto těžkých časech zachováme a ještě ji zvětšíme. To prostě nemůžeme říct. Byrokracie nás stojí jenom právě to nevyhnutelné minimum - to přece taky nemůžeme říct. Nestojí nás nevyhnutelné minimum. Pořád roste, pořád je větší, pořád stojí víc. Pojďme s tím něco udělat. Máme k tomu teď příležitost. A nemůžeme říct, že ty dotace velkým, kteří je vůbec nepotřebují, na úkor malých a drobných jsou spravedlivé. Nejsou spravedlivé. Pojďme s tím něco udělat. Když budeme říkat - nelze v tom rozpočtu nic uspořit, byrokracii podporujeme v tom nezbytném minimu, dotace velkým jsou v pořádku, spotřeba státu je ideální, nedá se tam nic ušetřit... Vážně nám tohle má někdo věřit? My jsme přesvědčeni, že tohle nám nemůže nikdo věřit, že toto jsou přesně věci, ve kterých se dá ten rozpočet aspoň trochu vylepšit, spravit a uspořit na spotřebě státu. Tímto směrem jdou návrhy Občanské demokratické strany.

Já vás vyzývám, abychom začali šetřit na provozu státu, abychom začali šetřit na státu, ne na občanech, naopak, abychom se začali chovat odpovědněji. Ale odpovědné chování a rozpočtovou politiku tento rozpočet nenabízí, proto ho Občanská demokratická strana také nemůže podpořit.

