Fiala (ODS): Současná vláda shazuje problémy ze stolu. Ale my je tam musíme vracet

“České veřejné finance jsou při zachování stávajícího nastavení výdajů a daňové politiky dlouhodobě neudržitelné. Veřejný dluh by především kvůli stárnutí populace dosáhl v roce 2069 až 222 procent HDP. To je více než nyní vykazuje jakákoli země EU. V aktuální Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to v úterý uvedla Národní rozpočtová rada.”

Ptám se, kdy to vláda vezme v úvahu. Neudržitelnost veřejných financí konstatoval NKÚ ve své zprávě za rok 2018. Navrhli jsme jednat ve Sněmovně v o této zprávě, která obsahuje celý balík problémů, zaostávání a stagnace, který vláda tlačí před sebou – vláda odmítla.

Navrhl jsem, abychom dali vládě čas a termíny, ať připraví svou představu – a pojďme o ní hovořit – vláda odmítla.

Jenže toto téma se musí dostat zpod stolu znovu na stůl. Musíme o něm mluvit veřejně, před lidmi a s lidmi, neboť občané mají právo vědět, co bude za 15 nebo 20 let. To sice netrápí současnou vládu, která tlačí problémy před sebou, ale bude to reálný život dnešních čtyřicátníků a mladších, kterým současný systém nezajistí důchody ani na dnešní úrovni.

Důchodová reforma je a bude jednou z programových priorit ODS, protože chceme vrátit poctivé politice původní smysl – a poctivé je říci, že současná vláda zvyšuje dluh vůči dnešním čtyřicátníkům a mladším. Najít stabilní a poctivé řešení není věcí jedné strany, dokonce ani ne jedné vlády. Proto voláme po velkém politickém dialogu o důchodové reformě. Odborné komise nestačí. Musí být silná a široká politická vůle po reálné reformě.

