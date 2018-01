Fiala (ODS): Stokrát pronesená lež se nestane pravdou

Premiér v demisi Andrej Babiš vypráví do médií pohádku o tom, že mu ODS nedala "šanci mluvit o zákonech, které jsou oběma stranám blízké". Vážně? A které to, pane premiére, jsou? Musím bohužel konstatovat, že Andrej Babiš zde neříká pravdu. Šanci bavit se o našich návrzích jsme dali nejen jemu, ale i celé vládě a poslaneckému klubu ANO. Hned po volbách jsme předložili šest zákonů, které vycházejí z našich programových priorit. Vláda jich na svém jednání pět odmítla, k jednomu zaujala neutrální stanovisko. Podobné to bylo při jejich projednávání v Poslanecké sněmovně, kde naše předlohy ANO nepodpořilo. Mohu chápat, že ANO nechtělo podpořit návrh na zrušení EET, ale proč např. hlasovalo proti našemu návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitosti, na zrušení omezení prodejní doby o svátcích či navýšení výdajů na obranu? Stokrát pronesená lež se nestane pravdou. To by si měl uvědomit i pan premiér.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

autor: PV