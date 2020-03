Fiala (SPD): Evropská unie a Frontex prostě nejsou řešení

reklama

Já samozřejmě beru zpět to slovo armádu, chtěl jsem říct ozbrojených složek, protože je mi jasné, že to není možné. Ale ten můj příspěvek přece směřoval úplně někam jinam. Směřoval tam, že jakékoliv dohody, jakékoliv vyzývání Evropské unie - a pan kolega Vondráček prostřednictvím pana předsedajícího to potvrdil, že Frontex je jakási informační služba, která informuje migranty, kterým směrem se mají správně vydat, aby do toho Německa došli, tak to prostě není k ničemu, to není k ničemu.

A my navrhujeme jednoznačnou věc. Navrhujeme, abychom podpořili Řecko v jejich snaze zastavit migraci a navrhujeme, aby například naše ozbrojené složky, pokud o to Řecko požádá a pokud s nimi ta dohoda a ta smlouva bude, tak aby Česká republika jim pomohla. Protože, když jim pomůže Česká republika, tak jim pomůže i mnoho dalších zemí. Ale Evropská unie a Frontex prostě nejsou řešení. A z minulosti to víme, to je empirická zkušenost.

Ing. Radim Fiala SPD



