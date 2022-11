Fiala (SPD): Je jednodušší platit paušální daň, než zavádět EET

reklama

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte, abych i já se vyjádřil za hnutí SPD ke zrušení elektronické evidence tržeb. Já jsem byl u zavádění elektronické evidence tržeb od začátku. Od začátku to SPD blokovalo, hlasovalo proti, nechtěli jsme zavádět elektronickou evidenci tržeb, přestože je pro nás naprosto jasné, že daně se platit mají. Ale jsme přesvědčeni o tom, že v tomto případě je daleko jednodušší platit paušální daň hlavně u drobných a středních podnikatelů, než zavádět EET.

Paušální daň totiž znamená, že nepotřebujete žádné úředníky, žádnou administrativu na to, abyste to administrovali na finančních úřadech, nepotřebujete nikoho, kdo by to kontroloval a nepotřebujete složité systémy, přes které by se paušální daň platila. Je to daleko jednodušší prostředek, jak se dostat k penězům od podnikatelů. A bohužel každý stát a Česká republika není výjimkou, má jenom jeden jediný příjem, a to jsou daně občanů a daně firem, a měla by proto poskytovat lidem a firmám servis, a ne přicházet s něčím, co by jim dávalo řekněme klacky pod nohy nebo další překážky pod nohy v tom jejich podnikání.

Protože v době, kdy se zavádělo EET, došlo k tomu, že těch překážek pro ty drobné a střední podnikatele a živnostníky bylo příliš. Vzpomeňte si, byl to covid, to byla absolutní katastrofa pro drobné a střední živnostníky. Dál to byly různé další překážky z hlediska administrativy, kdy na ty malé nebo na ty nejmenší živnostníky se kladly poměrně velké administrativní nárok. Bylo to hlášení o DPH.

Byly to další věci, zakázalo se kouřit v malých provozovnách, restauracích, zakázaly se automaty. Oni ti drobní, hlavně gastro-živnostníci přišli o spoustu svých příjmů. A největším problémem byl opravdu ten covid. Vzpomeňte si, ty provozovny byly zavřené, lidé byli doma, neměli žádné příjmy, byl to opravdu velký problém. Z toho důvodu jsme vždycky hlasovali proti zavádění elektronické evidence tržeb, zvláště když to můžeme řešit něčím takovým, jako je paušální daň. A to jsme prosadili a myslím, že je to správně, že paušální daň je docela dobrý nástroj k tomu, aby stát danil malé a drobné živnostníky a nemusel to dělat prostřednictvím elektronické evidence tržeb.

Já jsem byl u toho od začátku a také si pamatuji, když byl například ministrem financí ještě pan Pilný, a v České televizi říkal, že se vybere dvacet miliard z elektronické evidence tržeb. Dvacet miliard. Najednou to už nebylo dvacet miliard, bylo to třináct miliard a já jsem přesvědčen, že to dokonce bylo ještě méně než třináct miliard. A to je samozřejmě jedna strana mince. To je jedna strana mince. A ta druhá strana mince samozřejmě je to, kolik těch malých a středních živnostníků muselo skončit, ukončit svoje podnikání. A nejenom to, že přestali platit daně a pojištění do státního rozpočtu, ale také to, kolik jich odešlo na sociální dávky, kde naopak ten státní rozpočet musel vynaložit finanční prostředky na to, aby je sanoval. Ono to není tak úplně jednoduché.

To znamená, na jedné straně ano, je příjem z elektronické evidence tržeb do státního rozpočtu, na druhé straně se stát musí postarat o ty, kteří skončili, samozřejmě nejen díky EET, ale na základě mnoha věcí, které se tehdy staly, a to byly EET, covid, bylo to další hlášení administrativy a podobně, takže o ty se musel postarat. Dále je nutno do toho také připočítat ty lidi, kteří se o EET starali na finančních úřadech, o tu administrativu, o ty úředníky. Ti se také musejí platit. Takže jaký byl ten výsledek? To je těžko říct.

Když tady můj předřečník Karel Havlíček říkal, že sedm dalších svazů podnikatelských říká zachovat EET, tak my v Hnutí SPD říkáme ano, my budeme hlasovat pro dobrovolné EET. A jestli někdo chce opravdu zachovat tu dobrovolnost nebo dobrovolnost EET, chce to využívat, tak stát by měl mít servis pro občany i podnikatele a my pro dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb budeme hlasovat, aby to ti, kteří to opravdu chtějí, aby to mohli využívat.

Myslím, že jsem řekl ty základní argumenty proč jsme vždy, i v minulém volebním období jako Hnutí SPD hlasovali proti zavádění elektronické evidence tržeb a proč dnes budeme - tak jak jsme avizovali - budeme hlasovat pro její zrušení. Protože jsme přesvědčeni, že existují jiné, lepší, levnější metody, jak vybírat daně od malých a drobných živnostníků, které je nebudou ohrožovat. Protože dnes můžete namítnout, že sice není covid, ale jsme zase v energetické krizi, která bude bohužel drtit všechny, a nejvíce právě ty malé a střední živnostníky, kteří budou mít problémy platit ty energie. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že je potřeba jim pomoci, protože pokud budou končit, odcházet, tak jiné zdroje než daně občanů a firem prostě tento stát nemá, a žádný jiný stát nemá. Jsou to možná ještě kapitálové příjmy, ale ty jsou opravdu minimální a nedá se s nimi vážně počítat do toho, abychom z nich mohli řešit státní rozpočet.

Takže, jak už jsem řekl, Hnutí SPD bude dnes hlasovat pro zrušení elektronické evidence tržeb a na tom se nic nemění.

Děkuji vám za pozornost.

