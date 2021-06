Fiala (SPD): Je to salámová metoda Velkého bratra! To přece není možné

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že pan ministr tady přesně popsal, co je ten certifikát. Řekl, co vám na tom vadí? No, vadí nám to, co jste řekl, pane ministře, to jak jste ho popsal, ten certifikát. A já vám řeknu několik věcí. Z našeho pohledu je nadbytečný. Všichni máme mezinárodní očkovací průkazy. Teď budeme mít certifikát na covid. Na co budeme mít certifikát příští rok? Budou to HIV pozitivní, nebo budou nějaké další certifikáty?

Další věc, kterou si myslím, že je nutné říct. Evropská unie - ano, správě. Evropská unie a její byrokratická podstata. Teď budu parafrázovat jednu českou komedii. Dej Evropské unii funkci a vymyslí lejstro, v tomhle případě certifikát. Takže chápu, ze své podstaty Evropská unie nám musí říct, že je důležitá, že nás všechny bude organizovat, a proto vymyslí certifikát.

Za třetí. Vy jste tu několikrát řekl jednu větu: Člověk bude ztotožněn. To je také to, co nám na tom vadí. Na každém letišti bude vidět, jak si pípáte ty QR kódy, kde jste byl, co jste dělal, do pasu a občanky vám přidají otisky prstů, možná DNA nebo něco dalšího, a co to bude dál? Je to salámová metoda Velkého bratra! To přece není možné. Takže přesně to, co jste řekl a vám nevadí, tak nám vadí, protože nám to salámovou metodou ukrajuje kousek po kousku naše osobní svobody. A myslíme si, že to není nutné. Pro ty, kteří se ptají, jak byste to řešili - no, nechceme žádný certifikát! A ty bilaterální dohody budou se zeměmi, které budou s covidem na vzestupu. My netvrdíme, že neexistuje. A jak řekl náš předseda, chraňme ohrožené skupiny. A v těch zemích, v současné době je to třeba Nepál, kde ta infekce nebo ten virus je na vzestupu, tak se dohodneme, že tam prostě teď uděláte zákaz cestování do této země. Ale nevidím a my nechceme - my naopak říkáme, že covidpasy omezují cestování. Vy říkáte, že je všichni budeme mít a že to bude úžasné a krásné. A my říkáme, ne, my je nechceme, my chceme cestovat bez nich, tak jako jsme cestovali před rokem a půl.

Takže to je všechno, co nám vadí, a já bych vás chtěl všechny požádat, abyste nehlasovali pro legislativní nouzi. Takový zákon přece nemůžeme schválit tak lusknutím prstu. Takže to je moje prosba. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

