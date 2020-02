Fiala (SPD): Máme společný zájem, zabránit zneužívání sociálních dávek

reklama

Vážené kolegyně, kolegové, udělal jsem si pár poznámek.

Nejdřív, co mě zaujalo - a já musím říct, že nejsem odborník na sociální věci, ale přece jenom už tady chvilku sedím a pamatuji si, co jsme tady probírali - že paní Aulická, paní kolegyně poslankyně Aulická, prostřednictvím pana předsedajícího, říkala, že KSČM není součástí koalice. Není součástí koalice, ale funkčně víme, že bez nich - ano tolerují vládu - by prostě nic neprošlo. To znamená, funkčně, to znamená, to samo.

Další věc, kterou jsem chtěl říct - chápu vás, je to politika. Co je z pera SPD, tak je špatně, ale je to špatně proto, že vláda a ti, kteří tu vládu tolerují, mají napsanou novou novelu, která samozřejmě bude mít nebo už teď je nám všem jasné, že projde, protože vládní koalice plus KSČM, která vládu toleruje, má dostatek hlasů na to, aby tato vládní novela prošla. Mimochodem, já jsem ji ještě neviděl, je to takový holub na střeše, ale pravděpodobně existuje a brzo ji uvidíme. Nicméně my jsme se aspoň pokusili s tím něco udělat.

Vrátil bych se ještě k paní ministryni. A paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího, možná i bez prostřednictví, protože na ministry se můžu obracet přímo, já si myslím, že máme všichni společný zájem, že chceme zabránit zneužívání sociálních dávek, že ti lidé, kteří si myslí, že nebudou pracovat a budou mít nohy nahoře a budou je živit ti, kteří pracují a řádně platí daně, že tomu bychom měli zabránit. Já si myslím, že to je velký přínos do státního rozpočtu, ale stejně tak si nepřeji, abychom tyto peníze, které bychom zabráněním zneužívání dávek dostali do státního rozpočtu, rozpustili někam jinam.

Ale já si dokážu představit, že pomocí těchto finančních prostředků jsme schopni například dostat ty děti do škol, ty, které tam nechodí. Jsme schopni zajistit spoustu dalších věcí, které dnes zajistit nemůžeme, protože na ně nemáme dostatek finančních prostředků a raději ty peníze dáváme lidem, kteří říkají, že se jim nevyplatí pracovat, protože stát se o ně dobře postará.

Další věc, které jsem si všiml - paní ministryně neustále říkala, že jde o obchod s chudobou. Já si to nemyslím. My jsme přece bojovali s obchodem s chudobou v době, kdy obchodníci pronajímali za neuvěřitelné peníze malé garsonky bez hygienických zařízení lidem, kteří prostě neměli své vlastní bydlení. S tím také přišlo SPD, aby se s tím skončilo, aby ty peníze, které stát vydává tady na ty malometrážní byty a ty věci, se nějakým způsobem optimalizovaly a to se nakonec stalo. Ale myslím, že víc než obchod s chudobou teď řešíme boj s chudobou, to je to správné sousloví a ten správný obrat ve zneužívání dávek.

A já jsem přesvědčen, že peníze, které bychom získali tím, že se přestanou zneužívat, část, aspoň malá část sociálních dávek, takže můžeme velmi racionálně a dobře využít tak, abychom zajistili například, aby děti chodily do škol, aby se vzdělávaly, aby ta společnost se nějakým způsobem posunovala a aby nám nevznikalo tolik vyloučených lokalit tak, jak všichni víme, že jich neustále přibývá. Takže, paní ministryně, já myslím, že - a to ne, že bych vás chtěl opravovat - ale myslím, že ne obchod s chudobou, ale boj s chudobou je to správné sousloví, které bychom teď měli akcentovat a se kterým bychom měli pracovat. Takže jenom tak na vysvětlenou.

Děkuji.

