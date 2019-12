Fiala (SPD): Současná inkluze poškozuje běžné děti, děti se speciálními potřebami i učitele

Stalo se to, co se dalo čekat. Inkluze je fiasko. Rodiče často obcházejí inkluzi. Přehlašují děti na jiné školy, upozorňuje analýza Agentury pro sociální začleňování.

Děti s omezenou vzdělavatelností – tedy děti s duševními postiženími, by podle názoru SPD měly mít speciální výuku oddělenou od ostatních tak, aby se jim speciální pedagogové mohli individuálně a s maximální odbornou péčí věnovat, a co nejlépe je připravit na dospělý život. Jejich tempo totiž nejde sladit. To je dané přírodou a nijak to neznamená, že ten či onen je hodnotnějším nebo lepším člověkem.

Současná inkluze poškozuje jak běžné děti, tak i děti se speciálními potřebami, tak i učitele, pro něž je výuka a snaha udržet pozornost dětí a klid ve třídě nadlidským úkolem.

Není se čemu divit a poukazuje to na nesmysl celé inkluze. Rodiče prostě chtějí pro své děti kvalitní vzdělání, ale v okamžiku, kdy výuku narušuje několik mentálně retardovaných či psychicky narušených dětí, nezmůže nic ani kvalitní pedagog. Celé to povede k tomu, že rodiče, kteří si budou moci dovolit zaplatit kvalitní vzdělání, pošlou své děti do soukromých škol, a děti chudších rodičů budou odsouzeny dostávat kvůli inkluzi nekvalitní vzdělání. Příště se dočkáme toho, že sluníčkáři budou chtít, aby mentálně retardované děti studovaly vysoké školy. Inkluzi prosadila minulá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Záměrem neomarxistů z ČSSD je debilizovat národ a vytvořit z lidí masu tupých dobře ovládatelných ovcí. Ideologie ,která vyprázdní kvalitu obsahu ve školství.To je záměr neomarxistických globalistů.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Čím jsou lidé vzdělanější, tím méně podporují začleňování znevýhodněných dětí do tříd hlavního vzdělávacího proudu,“ píší autoři ve studii s názvem Analýza segregace v základních školách, kterou si nechala zpracovat Agentura pro sociální začleňování.

Inkluze v současné podobě je drahá a škodlivá. Není velký problém začlenit tělesně postižené děti, jejichž duševní schopnosti jsou v pořádku. Ale děti s mentálním handicapem logicky výuku svými výkřiky či záchvaty narušují. Inkluzí tedy trpí běžné děti i ty děti s mentální retardací. Pro normální děti je výuka příliš pomalá, retardované děti ji zase nemohou stíhat a jsou pod velkým tlakem prostředí.. A nepomohou jim ani asistenti. Dříve se jim věnovali pedagogové, kteří vystudovali obor speciální pedagogika.

Situace se zapojením dětí se speciálními potřebami by se třeba dala řešit tak, že by pro tyto děti byly v rámci jedné školy specializované třídy a tyto děti by byly ve styku s ostatními dětmi například na tělocviku,nebo výtvarné výchově, o přestávkách či různých školních akcích. Ale dávat je do jedné třídy je šílenství.

Snahy rozvrátit školství ze strany neomarxistů mají za cíl debilizovat společnost a z lidí vytvořit tupé, poslušné, manipulovatelné loutky s vymytými mozky bez základních vědomostí o světě a bez hodnotového ukotvení. Takoví lidé se mnohem lépe podřídí nové totalitě, kterou sluníčkáři a neomarxisté připravují. Hnutí SPD brání normální svět pro normální lidi a odmítá rozvrat našeho školství.

Psali jsme: Fiala (SPD): První oběti agresivního postupu primátora Hřiba proti Číně Fiala (SPD): Jediným zásadním prezidentovým hříchem je politická nezávislost Fiala (SPD): Za tohle platíme více než sedm miliard ročně? Fiala (SPD): Výsledek zrůdné politiky genderu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.