Fiala (SPD): Většina českých občanů podporuje ukončení války na Ukrajině

Většina českých občanů podporuje ukončení války na Ukrajině i za cenu územních ztrát Ukrajiny a Češi nesouhlasí s dodávkami zbraní Ukrajině i s jejím členstvím v EU. Češi jsou i proti zapojení NATO na Ukrajině. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání! Nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to konfliktu proti Rusku.

Česko by mělo podle 65 procent dotázaných usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině, i když by to znamenalo, že Rusku zůstanou některá zabraná území. Zjistil to průzkum STEM.

54 procent Čechů podle nejnovějšího průzkumu STEM nesouhlasilo s dodávkami zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu, v případě bojových letadel to bylo ještě o tři procentní body lidí víc. Proti vyjednávání o vstupu Ukrajiny do EU se vyslovilo 61 procent dotázaných. 82 procent obyvatel byla proti přímému zapojení sil NATO do bojů proti Rusku na Ukrajině. Informovala o tom ČTK.

Ing. Radim Fiala SPD



