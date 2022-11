Fiala (SPD): Vláda Petra Fialy skončí velkým průs...

reklama

Obávám se, že vláda Petra Fialy skončí průserem a že na obrovské výzvy, které před ní stojí, nestačí. Navíc jsou její členové naprosto euroservilní, čili mají totálně svázané ruce a nedokážou se postavit proti diktátu Bruselu, který nyní způsobuje většinu problémů, neboť většina legislativy přichází z EU. Vláda se zavázala k podpoře Green Dealu EU (Zelený úděl), který nyní i do budoucna extrémně zdražuje našim občanům energie a zlikviduje naši ekonomiku. Bez povolení Bruselu nic neudělají proti předraženým energiím.

Vláda nemá skutečné řešení ani na zdražování ani na zlepšení sociálních podmínek občanů. Jediné, na čem se shodnou je, že si chtějí společně rozdělit pašaliky a peníze. Druhým společným bodem je, že chtějí servilně poslouchat příkazy z Bruselu, Washingtonu a Berlína a ve větší či menší míře zavádět neomarxistickou revoluci a Green Deal EU.

Vláda by měla šetřit na nepřizpůsobivých, politických neziskovkách, solárních baronech a předražených a zbytečných zakázkách. To ale neučiní. Piráti a lidovci nám blokovali celou dobu náš návrh zákona, který má zamezit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Politické neziskovky budou podporovat dál, a protože vláda podporuje Green Deal, tak solární barony také. Všechno jsou to projekty EU.

Kdyby k něčemu nová Fialova vláda byla, což není, využila by předsednictví ČR v EU aspoň k tomu, aby jádro bylo uznáváno jako čistý zdroj, a pozastavila by systém emisních povolenek či by aspoň zastropovala jejich cenu. V tom by mohla najít spojence i ve Francii a v zemích Visegrádu. Tím bychom alespoň zbrzdili zdražování energií, které způsobuje šílený Green Deal EU. Další důležité téma je snaha zamezit migraci a snaze EU přerozdělovat imigranty. Celkově by bylo potřeba minimalizovat škody Green Dealu a plánu Fit for 55, který s ním úzce souvisí. Ale kvůli svému vlezdobruselismu to Fialova vláda neučiní.

Vláda poleze do zadku Evropské unii, Američanům a Německu. V postavách Petra Fialy a ministrů Mikuláše Beka a Jana Lipavského v tom má dobré předpoklady. Možná tu pan Petr Fiala s panem Lipavským a s Berndem Posseletem opravdu uskuteční Sudetoněmecké dny. Také se budou snažit rozbíjet Visegrád. Pan Lipavský a pan Bek se již nechali slyšet, že ho nemají moc rádi.

