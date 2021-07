Filip (KSČM): Nejsem komisař EU ani generál NATO... - pište si, co chcete!

reklama

Ale nemohu si odpustit důrazné varování - nikoli novinářů, to by nestálo za to a stejně by se to minulo účinkem. Chci varovat občany. Prosím, nenechte manipulovat svým vědomím, účelovým zkreslováním faktů a účelovými texty.

Včera ráno jsem si na seznamzpravy.cz přečetl titulek komentáře: "Důchodci jsou před volbami lovná zvěř. Kdo je uplácí nejvíc?" Zmíněni jsme v této souvislosti samozřejmě i my komunisté... jako jedni z úplatkářů. A to je lež.

Kdyby se autoři textu, Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, ráčili obtěžovat, navštívili web KSČM a pročetli si program strany, nejen ten předvolební, ale všechny od roku 1990, velmi brzy by zjistili, že důstojný život seniorů, a tomu odpovídající permanentní navyšování důchodů, je trvalým cílem komunistů, bez ohledu na čas, který zbývá do těch či oněch voleb. Mimochodem, i v zápisech z jednání sněmovny byste se dočetli, že návrhy na zvyšování důchodů podávali vždy hlavně komunističtí poslanci... Že toho nyní zneužívá hnutí ANO a že si na tom pan předseda vlády nebo ministryně práce a sociálních věcí staví svoji kampaň, to je věc jiná. Že to ostatní strany mají jinak, ještě neznamená, že KSČM s nimi bude házena do jednoho pytle.

Nevolám po novinářské korektnosti, neboť nejsem ani komisař EU, ani generál NATO, a proto vím, že se jí nedočkám. Jen apeluji na zdravý rozum našich občanů. Přemýšlejte sami a nenechte se vodit, občané. Nejsme přece loutky!

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Financovat mise NATO, nebo bydlení? Filip (KSČM): Dar, který škodí Filip (KSČM): Účel světí prostředky. Žel, beztrestně… Filip (KSČM): Musíme bránit náš program

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.