Filip (KSČM): O ochraně veřejného zájmu

Před zahájením schůze Poslanecké sněmovny, ve které poslanci rozhodli o zvýšení platů ústavních činitelů, vystoupila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. V tomto nepochybně veřejném projevu připomenula fakta o tom, co se dělo v malé kampeličce, ve které měl Petr Fiala svých téměř milion korun a dodala, že ČNB zveřejnila rozhodnutí, že této podivné finanční instituci, působící jako soukromý klub, odebrala oprávnění působit na finančním trhu pro nejzávažnější důvod – praní špinavých peněz.

Od tohoto vystoupení se však nic neděje. O to je to ještě vážnější problém. Od roku 2021 působím jako advokát a mám své práce dostatek, takže se politice věnuji jen v regionálním kontextu. Ovšem tato skutečnost a zveřejnění těchto faktů opravdu zvedlo velkou část veřejnosti a jsem bombardován ze všech stran dotazy, co se s tím bude dál dělat. Abych nemusel psát odpověď každému zvlášť, tak jsem se rozhodl, že napíšu veřejně svůj názor na věc a nastíním alespoň nejzákladnější možnosti politického a právního řešení.

Politické řešení se nabízí samo, ale vzhledem k tomu, jak funguje dosud současná čtyřkoalice, dříve pětikoalice, ve které se Piráti nezmohli ani na výzvu vůči Petru Fialovi, když to prasklo, tak jistě nebude realizováno. A to je rezignace předsedy vlády a jeho odchod včetně ústavních důsledků. Na takové řešení prostě současný předseda vlády nemá.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



krajský zastupitel

Další politické řešení je využít Zprávy a rozhodnutí ČNB a zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, toho ovšem také není koalice schopna. Na to nemají lidé poznamenaní třeba Dozimetrem a jinými kauzami odvahu a asi ani schopnosti. Možná jim v tom brání vlastní strach.

Právní řešení je ve využití mechanismů, které má např. státní zastupitelství, tedy orgán veřejného žalobce v trestních věcech a podle ustanovení, které obsahuje hned §1 orgán ochrany veřejného zájmu. I po 36 novelách, poslední 349/2023 Sb. účinná od roku 2024 má zákon č. 283/1993 Sb. ve svých §§ 4 a 5 ustanovení, která umožňují jak zahájit bez dalšího trestní řízení, tak navrhnout řízení v občansko právním sporu. Vzhledem k objemu peněz, které v tzv. kampeličce realizovali, tady bude příslušné Vrchní státní zastupitelství.

Opravdu na takové šetření a postup systém státního zastupitelství nepotřebuje žádný občanský podnět, tedy Oznámení o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že mohl být spáchán trestný čin. Takovým oznámením je už samotné rozhodnutí ČNB. Stejně jako vystoupení v Poslanecké sněmovně.

Je už jen na státním zastupitelství, jak to bude šetřit a jak bude třeba spolupracovat s evropskými orgány, které chrání zájmy EU. Možná by takové vyjádření od příslušných funkcionářů státního zastupitelství alespoň trochu uklidnilo veřejné mínění a zvýšilo by prestiž tohoto nezbytného státního orgánu.

Tolik ve zkratce k široce diskutované otázce, na kterou občané zatím žádnou odpověď nedostávají.