Filip (KSČM): Protože nevládnete, tak poškozujete občany České republiky

Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, už dlouho je po té půlhodině po začátku jednání, kdy se může navrhnout změna pořadů schůze. Těch návrhů moc nepadlo, můžeme je klidně odhlasovat a pokračovat. Ale dovolte mi říct přece jen dvě poznámky.

Tolik farizejství, polopravd a lží, co tady člověk slyší, je neuvěřitelných! (zvýšeným hlasem) Tady jsou dokumenty z let 2008, 2012 a dalších, (potlesk zleva) kdy pracovala ODS tím způsobem, že každého obviňovala! Porušovala jednací řád, jenom, aby prosadila své věci, které měly těžký dopad na občany České republiky! A teď budou někomu vyčítat, že tady chce prosadit nějaký návrh zákona? Prosím vás, o čem to mluvíme! Já bych se snad rozbrečel, když slyším Miroslava Kalouska! To je neuvěřitelné! Kdybych srovnal jeho slova jenom v pátek ráno a v pátek v poledne, tak bych se z toho musel zbláznit! Copak si opravdu nevidíte do úst?

Tady se ještě nestalo, aby se vedla rozprava, která není povolená, neexistuje žádné ustanovení jednacího řádu o rozpravě před závěrečným hlasováním! Žádné ustanovení! Žádná rozprava se nevede. Není v jednacím řádu jediné ustanovení o rozpravě a zatím jsme vždycky respektovali, že poslanecký klub řekne své stanovisko před závěrečným hlasováním. To je úzus, který není popsán, ale je respektován. Ale to stanovisko k tomu, jak bude klub TOP 09 hlasovat, řekl Miroslav Kalousek ve druhé větě svého vystoupení, takže ho známe.

O co tedy jde? V tom tisku 509, dobře, jestli ještě chtějí hovořit další, slyšeli jsme stanovisko KDU-ČSL, slyšeli jsme stanovisko ODS, slyšeli jsme stanovisko TOP 09. O co tedy jde? (zvýšeným hlasem) Proč má být předřazen rodičovský příspěvek před závěrečné hlasování o daňovém balíčku? Protože někdo tady chce obstruovat. Je to nad slunce jasnější a průhlednější než sklo!

On to tady totiž Zbyněk Stanjura říká vždycky nahlas. Vláda neumí vládnout, neumí prosadit vlastní návrh zákona. Jak toho pravicová opozice dosáhne? Že samozřejmě bude obstruovat tím, že celý pátek vyčlení pro třetí čtení, bude tady navrhovat pozměňovací návrhy k programu, třicet sedm vystoupení, někteří i dvakrát, aby zablokovali den pro třetí čtení. A potom tady klidně, bezostyšně řeknou, že nebylo tolik a tolik hodin pro debatu ve třetím čtení, protože se zpracoval ten čas na něco jiného!

Prosím vás, jestli tohle není obstrukce, tak já říkám - je to obstrukce! Ano, souhlasím, obstrukce je součást politiky. Ale aspoň si to přiznejte, že váš cíl je jediný! (zvýšeným hlasem) Protože nevládnete, tak poškodit občany České republiky! A je mi z vás opravdu špatně! (Potlesk v sále.)

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



