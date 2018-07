Fleischer (SPR-RSČ): Faltýnek řval v OVM jako starý estébák

Poslanec Michálek od Pirátů je sice takový politický amatér, který v diskusi ještě nahrál Faltýnkovi na smeč občasnými brepty, ale drsný útok Faltýnka na Michálka a ten zuřivý estébácký nástup "kolik je ti let?!" poté, co Michálek zmínil vlastnické manýry Babiše, to vše jen svědčí o bolševické nátuře Faltýnka a já si jej umím živě představit jako agenta StB, který vyslýchá mladého kluka a řve na něj, což Faltýnek neprofesionálně předvedl v přímém přenosu, kdy nepříčetně hulákal. Ukázal se v pravém světle, takto se politik nechová.

Dotkli se přece nejvyššího soudruha Babiše, majitele Agrofertu. Neomylného Babiše, kterému se neodporuje. Nikdo, ani policie se nesmí Babiše dotknout. Opravdu jsme klesli tak hluboko?

Faltýnek dal jasně najevo, že nepovolí v parlamentu nikomu prosadit nic, byť by to bylo sebelepší pro lidi, pokud ten někdo bude cokoliv říkat proti Babišovi. "Neprosadíte nic, pokud my nebudeme chtít a vy budete napadat pana Babiše" řval Faltýnek v televizi, když byla řeč o trestním stíhání Babiše.

Nyní někteří voliči mohou bohužel vidět, co si zvolili. Bolševiky, kterým nejde o dobro, ale o to, aby všichni v parlamentu poslouchali na slovo Babiše.

Ostatní dva diskutéři za Piráty a SPD byli v diskusi OVM slabí a příliš toho nepředvedli.

A ke stíhání Babiše? Věřte tomu, že policie nezahájí trestní stíhání, pokud nemá nezvratné důkazy o úmyslné trestné činnosti stíhaného, která by vydala nejméně za 4 roky nepodmíněně. Trestní oznámení může podat kdokoliv na základě ničeho, ale zahájit trestní stíhání může orgán pouze pokud má nezvratné důkazy, tedy marně jsi se snažil strašit Faltýnku.

Trestním stíháním přechází trestní řízení z fáze prověřování okolností, zda trestný čin spáchán vůbec byl, do fáze vyšetřování spáchaného trestného činu, a je proto zahajováno navíc až poté, co je dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba. Tedy není pochyb o vině Babiše.

Prezident Zeman to vše dobře ví, ale přesto Babiše pověřil již podruhé sestavením vlády.

Navíc vlády, kde sice nesedí oficielně Poche, ale jeho místo zabírá formálně Jan Hamáček z ČSSD, který je ale ministrem vnitra. Poche má zastávat roli jakéhosi neplaceného zástupce, tedy fakticky bude úřadovat, ale pod maskou Hamáčka. Tedy skrze po moci lačnou ČSSD si Babiš opět prosadil svoje a ČSSD si ohlídala místa ve vládě, ačkoliv volby na celé čáře prohrála. K čemu tedy hlasování občanů – voličů? Když si Babiš udělá a dohodne co chce a za podpory KSČM?

A navíc vlády, kde resort spravedlnosti povede majitelka firmy na malé půjčky a současně majitelka insolvenční společnosti Taťána malá, která k tomu čelí obvinění z plagiátorství své práce na právech, které měla absolvovat v Bratislavě na škole podobného charakteru, jako ve své době slavná „plzeňská práva“. To je tedy ministryně spravedlnosti! Jak má vypadat justice? Jak se má vykonávat spravedlnost a právo?

ANO ukazuje svoji pravou tvář. „Je jedno s kým budeme vládnout, je jedno co komu zamítneme, vládnout tady budeme jen my.“ To je pravé heslo soukromé strany, která vytváří soukromý stát jednoho muže a máme tu opět vládu jedné partaje s estébákem a pachatelem trestné činnosti v čele. A Faltýnek to dnes v televizi u Václava Moravce jen jasně prokázal.

I Václav Moravec usvědčil Babiše přímo v pořadu z ovlivňování médií, když potvrdil, že Babiš založil ANO v roce 2011 a v roce 2013 koupil deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

Totalita vystřídala totalitu. Vláda jedné strany vystřídala vládu jedné strany. Volič je v Česku opět jen formalita na oko a na efekt směrem do zahraničí, že je zde v ČR vše v pořádku a v rámci demokratických principů.

Babišovo impérium se opět mediálně předvedlo a každý se o tom může přesvědčit, pokud si pustí z archívu ČT první část OVM z dnešní první prázdninové neděle.

Demokracie dostala opět facku v přímém přenosu.

