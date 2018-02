Fleischer (SPR-RSČ): Sedmdesát let po nástupu Gottwalda k moci není v ČR stále demokracie

Před sedmdesáti tety se komunisté v naší zemi dostali k moci a začala vláda jedné strany, kterou mnozí z nás zažili.

Po sedmdesáti letech žijeme v rozdělené České republice, kde opět neexistuje demokracie a opět vládne jedna strana – spletenec ODS s ČSSD a jejími odnožemi TOP09 a podobně.

Opět v zemi vše vlastní jedna banda - PPF Group a Agrofert a ovládají strategická odvětví a kontrolují životy občanů.

Opět se má zavírat za názor.

Opět se do parlamentu díky České televizi a TV Nova a Českému statistickému úřadu, nedostanou zástupci stran, které reprezentují statisíce různých občanů v celé ČR.

Česká televize spolu s privátní TV Nova předvedla v roce 2017 něco, co je totožné s režimem v Severní Koreji.

Televize nadiktovaly českým voličům koho mají volit a kdo je nevolitelný a odvolávaly se na nějaké průzkumy.

Na některé lídry kandidátek některých stran se tak nedostalo, dle zákona o volbách do parlamentu.

Já sám jsem byl lídrem kandidátky hl. m. Prahy za SPR-RSČ Miroslava Sládka a nebyl jsem pozván do živé debaty ani do České televize, ani do TV Nova.

Totalita a demokracie nejsou systémy, které existují tím, že se prohlásí, ale tím, že se provádí a že se demokraticky jedná.

Volby v roce 2017 do Poslanecké republiky nebyly demokratické, ale zmanipulované.

O tom svědčí i fakt, že po volbách naši stranu a mě osobně kontaktovaly stovky lidí z různých koutů republiky, že o naší kandidatuře vůbec nevěděli, ale pokud by věděli – volili by nás.

Tedy jasné ovlivnění výsledků voleb nedemokratickými médii, které lidem dopředu určily kdo bude volitelný a kdo podle nich ne, nebyl vůbec zmiňován, nebo pozván.

Přitom živé debaty jsou klíčovým momentem, který určuje rozhodování mnoha milionů lidí. Máme něco kolem 8,4 milionů voličů a z toho téměř 4,5 milionu nechodí právě z výše uvedených důvodů k volbám, protože vědí, že opět bude u vesla ODS anebo ČSSD, či jiná nová sebeprospěšná soukromá strana nějakého miliardáře, ať jde o Bártu a VV, Babiše a ANO, nebo Okamuru a SPD.

Piráty a STAN staronové partaje připustily pouze proto, že jsou snadno manipulovatelní a zapadnou do staronového slepence ODS a ČSSD.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci

V televizi vystupovali pánové Cibulka a Vandas, u kterých bylo jasné, že je volit nikdo nebude. Ovšem nebyl vpuštěn ani jeden lídr SPR-RSČ Miroslava Sládka ani z jednoho kraje s výjimkou předsedy PhDr. Sládka, kterého pustili však jen do ”druhořadé debaty” nikoliv však do pořadu ”volitelných tzv. systémových stran”, které debatovaly v předem připravených programech České televize. Tyto programy byly tak nepřehledné, že nikdo z občanů nevěděl kdy bude jaká debata.

Česká televize navíc hrubě porušila nestrannost tím, že lhala o SPR-RSČ Miroslava Sládka na svém webu, kde stranu prezentovala jako ultrapravicové extrémistické uskupení. Bez zdůvodnění, bez logického vysvětlení.

SPR-RSČ Miroslava Sládka je konzervativní strana, pravicová strana s inklinací ke středu a hlavně k demokracii.

Volby 2017 byly tedy opět Gottwaldovské – podraz a špína na voliče. Opět v zemi nikdo nevládne a opět se handrkují stejné strany a opět v parlamentu řve ODS, TOP09 a ČSSD z poslaneckých lavic.

Vláda je v demisi ale činí rozhodující kroky, o čemž svědčily i Otázky Václava Moravce na ČT24. Opět problémy členů vlády s policií a kriminalitou. Pěkná vizitka ČR.

Strany, za kterými se schovává kriminální podhoubí a korupce, křičí na Babiše, že je trestně stíhaný. Zloděj křičí tradičně chyťte zloděje. A národ je politikům ukradený. A KDU-ČSL vyčkává jak to dopadne a zase se přidá do vlády volby - nevolby.

Piráti mají na svůj fet a ODS s Bendou jsou opět v teplíčku a berou platy. ČSSD, kterou dnes již nikdo nechce je v parlamentu. SPR-RSČ Miroslava Sládka je díky médiím opět mimo parlament a nic se v této zemi nezmění.

To je stav, který tu přetrvává od nástupu Gottwalda k moci dodnes.

Pokud se lidem, tedy právoplatným voličům, neotevřou konečně oči, bude vše stejné dalších 70. let a možná déle. Opět v této zemi nebude ani demokracie, ani kapitalismus, ale kriminální chaos, který je velmi dobře uměle udržován.

Hra na demokracii pokračuje dál, poslanci a ministři berou platy a lidé dřou 12 hodin za směšnou mzdu, která nestačí na zdražující se nájemné, natož na potraviny a v zemi dál bují exekuční byznys a lichva. To ale nikdo neřeší.

Ovšem v tuto chvíli je míč na straně voličů a občanů, protože špinaví politici se svých postů sami dobrovolně nevzdají. Aktivita občanů je důležitá, byť by šlo jen o malá shromáždění, napsaný článek, zaslaná stížnost, nebo volba jiné strany. Každý občan má možnost něco udělat a má právo se podle Ústavy České republiky postavit na odpor vládě, která je nedemokratická. To je stav, který je aktuální právě dnes.

(převzato z Profilu)

autor: PV