Fleischer (SPR-RSČ): Vlnu migrace lze zastavit, politici ve vedení EU ale nechtějí

Nelogické proudění nepřízpůsobivých migrantů je uměle podporováno z EU. Kdyby se drželi logických úvah a pracovali pro své národy, nikdy by politici EU nedopustili další vlny imigrace do zemí EU.

Nejsem sice vyhraněným příznivcem žánru sci-fi, ale vyzkoušejme se ponořit do sfér vědecko – fantastických příběhů a představme si, že Evropskou unii vedou lidé, kteří mají mozek a uvažují principem pudu sebezáchovy a dalších přirozeností lidské povahy.

Co je přirozené pro člověka? Je-li psychiatricky zdráv, má rád klid, mír, své zázemí, které nazýváme domovem a přijímá do něj pouze ty jedince, kteří se k němu staví přátelsky a naopak nechává před zamčenými dveřmi svého domova ty jedince, kteří se chovají asociálně, hrubě, chtějí majitele bytu okrást, využívat, nebo vyhnat, či dokonce zabít.

Dokážete si představit, že na ulici bude stát 10 opilých bezdomovců, kteří budou navíc pod vlivem drog, budou agresívní a budou si vyžadovat, abyste je pustili do svého uklizeného bytu, kde do té doby spočíváte zaslouženě po práci v klidu?

Určitě tuto myšlenku zavrhnete. Tak proč platí něco jiného v případě středověkých národů, které dostávají letáky ze zemí EU, v nichž jsou zváni do EU? Kdo z nich by této příležitosti nevyužil. A když se místní policisté nechají bít a ponižovat a místní dívky a ženy jsou bezbranné a dostupné? Proč tedy v případě, který jsem jmenoval, dělá EU výjimku a celé roky připouští další uprchlíky a stupňuje riziko konfliktů a zkázy evropské kultury a civilizace s právním systémem a současnými civilizovanými zákony?

Několikanásobě větší Afrika a Asie a mnohem početnější, se cpe do menší Evropy, kde nemají šanci a ani snahu se zařadit a akceptovat místní kulturu a pracovat a vydělávat na svoji spotřebu. Nemá to logiku. Ví to každý, od školáka po důchodce, od miliardáře po bezdomovce. Od katolíka po nevěřícího. Od vysokoškolsky vzdělaného po člověka se vzděláním základním.

Množstevně, prostorově a způsobem života logicky nelze přemístit populaci Afriky do Evropy, aniž by to mělo fatální následky na původní populaci Evropy.

Pomáhat je lidskou morální povinností. Ovšem zvát si domů lidi, kteří zapalují auta, kontejnery, znásilňují policistky, školačky, bijí mladé kluky na ulici za bílého dne? K tomu masívní propaganda bílé menšiny. Ve škole, v televizi, v novinách, všude, i dokonce v umění, které tak ztratilo punc pojmu umění. Je to už jen multi-kulti propaganda a ne umění.

My všichni to víme. Inženýr i chlap od piva. Ví to i odpovědní politici, ale peníze jsou jim přednější. Proč peníze? Proč by někdo dělal něco sebedestruktivního, kdyby z toho momentálně neměl materiální prospěch? Nesmysl.

EU je pro mě už něčím jiným, než byla dříve.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jsem chtěl svobodu pohybu, zboží a služeb. Kooperaci a přiblížení národů států EU a mír a rozumná společná řešení životního prostředí a životní úrovně obyvatelstva všech zemí.

Skutečnost? EU občan je dnes v EU méně, než uprchlík. EU začala bojovat proti pracovní migraci EU občanů. Tedy jedna z výhod padla. Nyní padne další. Budeme kontrolováni na hranicích. Padla svoboda projevu a svoboda podnikání. Nastal diktát toho, co má a co nesmí podnikatel v EU dělat. Nastal diktát a sortování zemí na ty přijímací a nepřijímací. A podle toho se mají přidělovat dotace. Tedy budeme do EU platit a nic nedostaneme. Naši občané nebudou moci v EU pracovat.

Tedy jaký máme důvod v EU v její dnenšní podobě setrvávat?

Logicky? Žádný!

Za EU se schovávají osobní aktivity psychiatricky nemocných miliardářů, kteří financují volby liberálů v zemích EU a migraci z Afriky do EU. To dnes ví již každý a jasně to odděluje od nesmyslných konspiračních teorií, protože toto je již mnohokráte prokázaná pravda. Pravda, která zněla sálem Obecního domu v roce 1991 na sjezdu SPR-RSČ. Tehdy pouhé varování do budoucna a hle – budoucnost je již dnes a na slova republikánů došlo.

A to nejen v otázkách migrace, ale i změny postojů kdysi přátelské EU.

A co z toho všeho má občan? Zeptejte se běžného obyvatele Londýna, Paříže, Stockholmu. Strach, NO GO zóny ve vlastních evropských městech, střelba ze samopalů, ponižování a znevýhodňování našich lidí a podpora nepracující většiny z řad přivandrovalců.

Nastal čas opustit dvě fatálně chybné myšlenky – multi-kulti a federalizaci Evropy. Odstranit neodstranitelné vůdce z vedení Německa, Francie, Švédska. Začít těsněji spolupracovat se zeměmi, které již mají jasno – Austrálie, Rakousko, Maďarsko. Vzít si příklad z imigrační politiky, kterou chrání své občany USA. Librálové a socialisté kritizují Donalda Trumpa, že uvaluje cla. Co dělá? Chrání tak své americké podnikatele. Kritizují Vladimíra Putina, že je militantní a uzavřený. Co dělá? Chrání svůj národ a izoluje jej od nemoci zvané multi-kulti, čili násilné míšení národností a ras v cizím prostředí a násilné stěhování národů.

Liberalismus a socialismus jsou ideologie, rovné fašismu a je třeba s nimi skoncovat jednou provždy. Tuhle cestu jsme již poznali jako mylnou. A logicky uvažující člověk mylnou trasu opustí.

(převzato z Profilu)

