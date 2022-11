Flek (STAN): I když takové organizaci useknete hlavu, naroste jí hned nová

Projev na 47. schůzi Poslanecké sněmovny 29. listopadu 2022. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023.

Dobrý den, děkuji. Vážená paní ministryně, vážení kolegové, v rychlosti bych shrnul to, co tady bylo řečeno. Paní ministryně to vzala podrobně. Na výboru pro obranu jsme hlasovali jednohlasně. Později přečtu usnesení.

Ale k té informaci. Mám tu čest dnes být zpravodajem zásadního tisku. Projednáváme působení sil a prostředků Ministerstva obrany na území členských států EU, také v Iráku, Kuvajtu a Kosovu. Jako druhé, ale nikoliv druhotné, dnes bude téma tohoto sněmovního tisku - pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států EU na území České republiky.

Teď když si to rozebereme, pro asistenční misi EU na Ukrajině vysíláme padesát pět osob, a to na dobu do 31. 12. 2024. Pro operaci globální koalice pro boj na Daeš, Islámský stát v Iráku a Kuvajtu a pro výcvikovou misi NATO v Iráku vyčleňujeme dvacet osob, a to do 31. 12. 2024. Pro operaci v rámci KFOR Kosovo posíláme čtyřicet osob, a to do 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024.

Pokud bychom si to rozebrali podrobněji, Ukrajina - jako pomoc při výcviku ukrajinských vojáků jsme na výboru schválili mandát pro maximálně osm set osob, které zde budeme cvičit, aby se mohli nadále statečně bránit ruskému agresorovi. Konkrétně půjde o výcvik mechanizovaných jednotek, jednotek bojové a všeobecné podpory a přípravy velitelů a štábů, který má být realizován v několikatýdenních cyklech na Libavé. Přibližně dvacet států Evropské unie by mělo zájem o zapojení. Náklady budou částečně kompenzovány, jelikož jde o záštitu asistenčních misí Evropské unie.

Irák - ačkoliv jsme se kdysi ujišťovali, že Islámský stát skončil, není to pravda, stále existuje. I když totiž takové organizaci useknete hlavu, naroste jí hned nová a pokračuje v násilnostech. Musíme být ostražití a řešit problémy tam, kde vznikají, aby nepřišly pak za námi.

Co se týče Kosova, jde o bezpečnostní situaci v Kosovu a promítá se zde válka i na Ukrajině. Země vyjadřuje Ukrajině, vzhledem ke své velikosti, poměrně silnou podporu. Zároveň však kvůli válce pociťuje zvýšené obavy z chování protiruského(?) Srbska. V Kosovu nám jde hlavně o posílení bezpečnostní stability, kde dochází k napětí mezi Srbskem a které je podporované putinovským režimem.

Vláda svým usnesením ze dne 16. listopadu 2022, číslo 946 projednala a schválila návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023. Děkuji za pozornost.

