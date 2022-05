Gajdůšková (ČSSD): Ať vláda přizná, že ten příspěvek na děti vlastně dát nechce

reklama

A tak je to se vším. Každé dítě si zaslouží podporu společnosti: Bez dětí nemáme budoucnost ať děti máme nebo jsme bezdětní. Nechápu, proč nejde příspěvek na dítě dát nyní tedy všem dětem plošně (administrativní náklady na tu selekci podle vlády bude vyšší než to, co by to stálo těch pár rodin navíc, které na to podle návrhu MPSV nedosáhnou podle příjmů). Za mne by příspěvek na každé dítě byl správně. Nevím, co a koho jiného než děti a rodiny s dětmi má společnost podporovat. Nebo nechť pravicová vláda nyní přizná, že ten příspěvek vlastně dát nechce. Ale měli by podporu přiznat aspoň těm, kteří mají nezaopatřené děti ( tedy i nad 18 let) a pobírají přídavky na děti. Ti se dnes dostávají pod hranicí chudoby a to není dobře ani pro společnost.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

