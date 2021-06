Gazdík (STAN): Kauza Bečva - státní zástupce nesdílí můj názor

reklama

Impulsem k tomu mně bylo hned několik rozporuplných skutečností souvisejících s vyšetřováním, které uvádím níže, a které jsou podstatou podnětu na GIBS. V druhé půli května mně následně dorazila odpověď z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně.

Pan státní zástupce žel nesdílí argumentaci mnou uvedenou v podnětu. Tvrdí rovněž, že Deza a.s. nebyla od druhého dne jednoznačně vyloučena z okruhu podezřelých, byť uznává, že pozornost se upírala spíše do areálu bývalé Tesly Rožnov. Naopak pan státní zástupce uznává, doslova "přisvědčuje" názoru, že výslechy rybářů, kteří byli u havárie nejdříve, mohly být provedeny dříve. Nicméně to dle něj nebyla svědectví zásadní povahy a tudíž časový odstup, se kterým byly tyto osoby prověřeny, neměl z hlediska vyšetřování žádný významný vliv.

Já jsem ale přesvědčen o opaku, neboť z prvních hodin havárie máme od rybářů mnoho zajímavých svědectví o tom co kolem řeky cítili, jaké měli fyzické projevy po kontaktu s vodou, která výusť byla nejblíže úhynu a v neposlední řadě i to, ve kterých úsecích byly ryby živé (například v úseku od Juřinky po Lhotku nad Bečvou) a kde hynuly. Nemluvě o jejich vzorcích, které znehodnotila ČIŽP. A jsem přesvědčen i o tom, že v chemičce Deza a.s. vyšetřování neprobíhalo důsledně v prvních dnech ani týdnech po otravě.

Tyto i další skutečnosti budu mít příležitost více projednat při zasedáních sněmovní vyšetřovací komise pro havárii na Bečvě, již jsem se stal členem za Poslanecký klub STAN. Věřím, že v rámci komise dospějeme k závěru, že nejen ČIŽP, ale i policie nepostupovali v této kauze důsledně a svědomitě. Neumím už ani doufat, že se tak v případě jistých představitelů zmíněných orgánů a institucí nestalo záměrně a účelově.

Podnět, který jsem adresoval GIBS, byl postaven na následujících rozporuplných skutečnostech:

Oznamovatel považuje za zcela zásadní pochybení, že společnost DEZA, a.s., byla od druhého dne vyšetřování vyloučena z okruhu podezřelých a nebyla předmět provádění důkazů. Policejní orgán opětovně zahrnul společnost DEZA, a.s. do vyšetřování až po několika týdnech, a to na základě skutečnosti, že se v médiích objevila informace o havárii, ke které došlo v areálu této společnosti rozhodného dne 20. 9. 2020.

Další nedůslednost policejního orgánu lze spatřovat v pozdním provedení výslechů klíčových svědků - rybářů, ohlašovatelů události a mnohých dalších z nich, kteří byli na místě jako první a také první odebrali vzorky vody.

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že se policejní orgán z velké části soustředil a stále soustředí především na vyšetřování areálu bývalé Tesly Rožnov, která je od místa otravy vzdálena téměř 20 km, přičemž její výusť je od místa otravy vzdálena 3,5 km a po celou tuto délku byla Bečva beze stop otravy.

Názory místních, rybářů a hlavně těch, kteří otravu ohlašovali, včetně odborníků biologů, se upírají k výustem do řeky daleko blíže masivnímu úhynu ryb, a to do lokality mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní a na tyto místa také od začátku poukazují příslušníkům policie, která tomu ale jaksi nekladla větší důraz.

Délka trvání samotného vyšetřování jen také poukazuje na neefektivní postup vyšetřovatelů. Policie v této věci zcela objektivně celkově nejedná správně a její pochybení jsou dosti zjevná.

Je zde důvodná obava, že policejní orgán neprováděl prověřování a vyšetřování řádně v souladu s právními předpisy a principy, na nichž je trestní právo procesní založeno, tak, aby bylo dosaženo účelu trestního řízení dle § 1 odst. 1 trestního řádu. Konkrétně je zde podezření, že policejní orgán neprovedl včas potřebné úkony a nezajistil důležité důkazy.

Doplnění podnětu k prověření postupu Policie ČR při vyšetřování otravy řeky Bečvy

Mgr. Petr Gazdík

