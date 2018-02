Zvolení Jana Hamáčka do čela ČSSD vítám a moc mu gratuluji. Pokud může někdo alespoň trochu stmelit ČSSD, je to dle mého názoru on. Nebude to mít lehké z mnoha důvodů, hned ho například čeká mimo jiné jednání o vládě. Věřím, že tuto po všech stránkách složitou situaci zvládne.

Mgr. Petr Gazdík STAN



