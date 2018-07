Gazdík (STAN): Zlínský kraj patří v žebříčku hodnocení kvality škol k nejlepším v republice

Zlínskému kraji patří v žebříčku hodnocení kvality krajských škol 2. až 3.místo v republice. A to navzdory tomu, že naopak platy těch, kteří se o vzdělání a výchovu ve školách ve Zlínském kraji starají, jsou - ve srovnání s jejich kolegy ve jiných krajích - nejnižší. To je přesně to, co by se mělo změnit - a co se musí změnit. Nepůjde to snadno, protože se znovu v parlamentu objevují pokusy školskou reformu - a s ní reformu financování - odložit. Osobně si myslím, že tento odklad by byl na neurčito, nebo spíš vůbec nikdy. V této chvíli se už snad rýsuje kompromis s ministerstvem školství a pevně věřím, že více peněz dostaneme od státu - a to i na lepší platy učitelů. Zcela určitě ale dá víc peněz i krajská samospráva.

Aby škola dětem a studentům skutečně něco přinesla, to zdaleka nezávisí na vybavení školy. I kdyby bylo sebelepší, moderní, technicky vyspělé, skutečně dobrou školu teprve dělá dobrý učitel. Toho by ale měla společnost slušně ocenit a i tím mu dát najevo, jak si jeho práce váží.

Většina našich učitelů určitě bere svou práci pro děti a studenty jako poslání - jinak by nám kvalifikovaných učitelů chybělo ještě mnohem víc.

Petr Gazdík

Mgr. Petr Gazdík STAN



