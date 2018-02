Grois (ČSSD): Budu vést méně řečí a odvádět více práce

Na svém pondělním zastupitelstvu zastupitelé zvolili nového starostu. Stal se jím současný místostarosta Jan Grois, který ve funkci starosty nahradí Vlastimila Gabrhela, jenž rezignoval na konci ledna. Zastupitelé zvolili také nového místostarostu a předsedu finančního výboru.

Novým starostou Znojma se stal Jan Grois. Jan Grois byl od roku 2010 až dosud místostarostou města a měl na starosti zejména oblast školství, kultury a památkové péče. Za sedm let jeho působení se mu povedlo dostat do rozpočtu města stovky milionů korun na opravy všech škol a školek ve městě, v rámci projektu Kolumbus se zaměřoval na podporu jazykového vzdělávání, tedy na část projektu pod názvem Znojmo mluví anglicky, a Znojemská Beseda se pod jeho řízením a dohledem stala svébytnou organizací, jež stojí za všemi velkými kulturního a společenskými akcemi města a díky níž je o Znojmu jako o turistické destinaci stále více slyšet. Nyní se posouvá z postu místostarosty na pozici nejvyššího představitele města.

Starosta Jan Grois ve svém proslovu po zvolení nejprve poděkoval za důvěru, kterou mu zastupitelé jeho zvolením projevili, a poděkoval za odvedenou práci Vlastimilu Gabrhelovi. Naznačil také, jakým on bude starostou. „Kdyby bylo povinností starosty složit při převzetí funkce starostovský slib, a já myslím, že by tomu tak být mělo, slíbil bych vám tři věci. Za prvé, že budu vést méně řečí a odvádět více práce. Za druhé Vám slibuji, že budu starostou všech 34 tisíc Znojmáků a vždy budu pečlivě naslouchat hlasu opozičních zastupitelů. A nyní třetí slib. Poslední a největší. Je to podle mě dokonce ten nejtěžší slib, který může politik svým voličům dát. Když si budu ve funkci starosty muset vybrat mezi sebou a Znojmem, budu vždy volit Znojmo,“ uvedl starosta Grois. Celý proslov starosty je k přečtení v příloze.

Jedním z prvních kroků nového starosty bude dle jeho slov projekt Kolumbus #2. „Tento program bude zaměřený na podporu talentovaných dětí, a to jak formou stipendií, tak vytvářením podmínek ve školách. Myslím si, že každý má dostat šanci, proto bude Kolumbus #2 pomáhat i sociálně slabým dětem tak, aby mohly rozvinout svůj talent. Vím, že se nám tato investice vrátí a že tyto děti posunou naše město dopředu,“ dodal starosta Jan Grois.

Na uvolněný post místostarosty zastupitelé zvolili Jakuba Malačku, který je v zastupitelstvu města od roku 2014. Dosud vedl Komisi pro spolupráci se zahraničním a byl předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Znojma. Profesně je doma v oblasti informačních technologií a služeb. „Ač jsem věkem mlád, v politice nejsem žádným nováčkem. Na regionální i celostátní úrovni se v politice pohybuji již několik let a své zkušenosti se teď budu snažit uplatnit v nové funkci místostarosty města. Je to pro mě i velký závazek a mohu slíbit, že v roli místostarosty města udělám pro Znojmo maximum,“ uvedl Jakub Malačka. Svoji funkci bude Malačka vykonávat jako neuvolněný místostarosta, tj. bude současně vykonávat i své dosavadní povolání.

Do čela finančního výboru, které se uvolnilo právě po Jakubovi Malačkovi, zastupitelé zvolili Jana Růžičku, který je členem tohoto výboru.

Psali jsme: Znojmo: Přednáška poradí, jak překonat manželskou krizi Znojmo: V Louckém klášteře představí vína Znojemské vinařské podoblasti Znojmo: Do infrastruktury město investuje i letos Znojmo už je také Chytrým městem pro budoucnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV