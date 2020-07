Hájek (ANO): Klusová má vztah k horníkům jako Okamura k migrantům

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, bohužel musí reagovat. Poprosím kolegu Jandu prostřednictvím pana předsedajícího, ať si přečte můj stenozáznam, kde skutečně z toho vyplyne, že se těch horníků zastávám. Opravdu jsem hovořil o tom, že je škoda, škoda, že se stát zbavil vlastnictví na OKD a že to nedopadlo jako v Německu, kde deset let pod státní firmou připravili komplexní sociální program a skutečně se o ty horníky postarali.

Co se týče paní Klusové, já jsem řekl, že, abych to ještě jednou zopakoval, že má vztah k horníkům jako pan Okamura k migrantům a já na tom trvám. Když se podíváte na její mediální výstupy, tak v únoru na facebook dala článek "Má Karvinsko budoucnost? Ano, ale jedině bez uhlí. Ano, jedině bez uhlí." V tom textu mimo jiné napsala. Proti těžbě aktivně vystupujeme se spolkem SOS v Karviné pouze my Piráti, a tak dále.

To znamená, ona dokázala s tím spolkem SOS zaříznout těžbu na dole ČSA, zaříznout těžbu na dole Darkov. To znamená v téhle chvíli, jako bych zemědělci zakázal pěstovat obilí, lesníku, že nesmíš kosit a potom ti řeknu - já ti budu pomáhat. On ti ten zaměstnavatel nechce dát peníze, tak já ti budu pomáhat. To je pokrytecké, nezlobte se na mě.

A co se týče toho hornictví. Já tam byl 36 roků. Když zavřu oči, orientuju se na šachtě, na úpravnách, v podzemí, ještě dneska ve snu fedruju. Takže mi stačí, když jsem v telefonickém kontaktu s kolegy a mám podstatně desetkrát větší informace, které dokážu zpracovat, než kdyby jste tam byli vy třeba desetkrát na návštěvě. Takže já to neberu jako kritiku, ale prostě skutečně to nepotřebuju vidět, protože já to mám tady v hlavě zakódované. Děkuju.

Ing. Josef Hájek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Vymáchat mu v tom d*žku!“ Mostečan zveřejnil kamerové záběry Roma močícího uvnitř domu. A vyvolal tím velkou bouři Hájek (ANO): Jsem pro kritiku, ale napřed si zametu před vlastním prahem Sedím tady jak oukropeček. Příště se na vás vy... Kalousek, Babiš a další se hádali o prachy. Vážná dohra? Hájek (ANO): Horníci se báli chodit k doktorům, aby nepřišli o renty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.