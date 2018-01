Hamáček (ČSSD): Nemůžeme podpořit menšinovou vládu, která hájí zájmy méně než třetiny voličů

To ovšem také znamená, že zbytek voličů, tedy 70 procent, dalo svůj hlas jiným stranám. Hnutí ANO nikdo neupírá právo pokusit se sestavit vládu po vyhraných volbách. Ovšem musí jít o seriózní pokus, nejde totiž o nic méně, než o to umožnit vznik vlády, která bude ovlivňovat a rozhodovat o životě v naší zemi a všech jejích občanů.

Faktem zůstává, že ANO o vzniku funkční většinové vlády před dnešním hlasováním fakticky s nikým nejednalo. To, že ANO zvítězilo, ale neznamená, že může přehlížet zájmy voličů, kteří se rozhodli ve volbách jinak. Naše země potřebuje většinovou vládu s důvěrou, která bude zastupovat zájmy co nejvíce lidí. Podle nového premiéra na to však stačí menšinová vláda opírající se o méně než 30 procent hlasů.

Nová vláda argumentuje, že se zavazuje plnit program, který má uspokojit všechny strany a jejich voliče. Jak může například fungovat prosazování nekompatibilních programů ODS a ČSSD a rozdílných pohledů těchto stran na veřejné zdravotnictví?

Finální návrh vládního prohlášení dostala ČSSD i ostatní parlamentní strany teprve toto pondělí. ANO tak veřejně přiznává, že za ostatní strany a hlavně voliče, kteří tyto strany kvůli jejich programu volili, bude rozhodovat, jaké jsou údajně jejich priority. Na to nemůže žádná strana odpovědná svým voličům přistoupit.

Obávám se, že programové prohlášení vlády je tak ničím víc než pouhým marketingovým cvičením a jeho naplnění nemohou podle mého názoru moc věřit ani někteří členové vlády. Vezměme si třeba nápad na bezplatné jízdné pro studenty a seniory. Ten by sociální demokracie určitě ráda podpořila. Jak vážně se mu ale dá věřit? ANO ve Středočeském kraji zrušilo žákovské jízdné a znovu ho zavedlo až po nátlaku ČSSD!

Jan Hamáček ČSSD



A co třeba zdravotnictví? Udržení dostupného a kvalitního zdravotnictví je bezpochyby jednou z priorit sociální demokracie. Ale chce to udržet i tato vláda? Současný premiér před třemi roky mluvil o zrušení poplatků ve zdravotnictví jako o chybě. Navíc současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že spoluúčast pacientů je u nás nejmenší v Evropě. Budou si tedy pacienti více připlácet? Povede to až ke vzniku dvou druhů zdravotní péče – jedné pro movité a druhé, horší pro lidi, kteří mají hlouběji do kapsy?

Nebo jak může vláda slibovat stabilitu průběžného penzijního systému a zkvalitnění aktivní politiky zaměstnanosti ze strany státu v situaci, kdy vláda zároveň slibuje snížení sociálního pojištění?

Při zvažování, zda si tato vláda zaslouží získat většinovou podporu ve Sněmovně, je nutné se zamyslet i nad jejím personálním složením a nad tím, zda jsou jednotliví ministři dostatečně kompetentní zastávat tak klíčové a odpovědné pozice pro chod naší země. Přiznám se, že některá jména ve mě důvěru v tuto vládu rozhodně neposilují.

Jakou lze mít například důvěru ve vládu, která slibuje udělat pořádek v nákupech na ministerstvu obrany, když už hnutí ANO mělo ministra obrany v předchozí 4 letech. Dnes však nová ministryně obrany Karla Šlechtová, také za ANO, dokonce veřejně kritizuje svého předchůdce. Ministerstvo podle ní nedokázalo efektivně vyčerpat svůj rozpočet a modernizovat naše ozbrojené síly. Musím se ptát, co tedy pan Stropnický celé ty čtyři roky na obraně dělal? A proč si ANO neudělalo pořádek v řízení rezortu dříve?

A co si mám myslet o vyhlídkách staronového ministra dopravy Daniela Ťoka? Za jeho působení na resortu dopravy vázla výstavba dálnic a oprava dopravní infrastruktury. O nekonečných průtazích a nejasnostech kolem tendru na systém elektronického mýta ani raději nemluvím. O to více překvapující je jeho setrvání ve vládě, a hlavně to, že zůstal na ministerstvu dopravy. Asi pro něj nebyl volný žádný jiný resort, jako v případě bývalého ministra obrany Stropnického, kam by mohl být pan ministr Ťok přesunut.

Premiér Andrej Babiš bohužel neinvestoval skoro žádnou energii do politických jednání s cílem sestavit stabilní vládu, která by se opírala o většinovou podporu ve Sněmovně a mohla tak efektivně pracovat ve prospěch občanů této země.

Z těchto důvodů ČSSD prostě nemůže, ani při dobré vůli, podpořit ve Sněmovně menšinovou vládu hnutí ANO při hlasování o důvěře.