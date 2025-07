Farský řádil v ČT: Fica my nevolili, přitom o nás rozhoduje

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 88% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5360 lidí pořadu Interview ČT24.

Hned na úvod vynadal slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, když zdůraznil, že Ficovi není třeba děkovat za to, že odblokoval prosazení 18. balíčku protiruských sankcí.

„Protože blokoval a s kolegou (Viktorem) Orbánem dlouhodobě blokuje rozhodování Evropy, a to pak narušuje vztahy, narušuje to důvěru. … A je to něco, co, kde měla většina států měla rozhodnuto jinak a on ohrožoval a omezoval jejich suverenitu, tak budou mít tendenci mu to někdy později vrátit. Prostě je to něco, co dlouhodobě jenom eroduje důvěru rozhodování v EU. Takže nevyhrál a ztrácíme všichni,“ pravil Farský.

Jako bývalý starosta považuje takřka za zázrak, že EU stále funguje, i když v některých otázkách mají jednotlivé členské státy stále právo veta. „Handlují, a to prostě neposiluje fungování. Já chápu, že státy mají právo veta, jen si myslím, že to nepřináší pozitivum Evropské unii nebo celku. Protože o našem osudu rozhoduje Robert Fico. A já si nepřipadám suverénnější jako Čech, když naši politiku řídí proti našim zájmům, když je deformuje nebo úplně obrací, kterého nikdo z nás nevolil,“ nešetřil kritikou na adresu slovenského předsedy vlády český europoslanec.

Mgr. Jan Farský STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14539 lidí

Farský na jedné straně podotkl, že EU jako celek se snaží pomáhat napadené Ukrajině a slovenský premiér Robert Fico současně svým politickým postupem fakticky pomáhá Ruské federaci, když blokuje rozhodování EU, a ještě trvá na tom, že Slovensko bude Rusku platit za energie. „Nedává smysl, abychom platili toho, kdo na nás útočí. To je na hlavu postavené. Když to chce dělat takto Fico, ať to tak dělá, ale on tím ohrožuje i nás,“ kroutil hlavou Farský s tím, že Fico měl stejnou možnost jako český premiér Petr Fiala (ODS) vyjednat jiné možnosti, jak získat energii pro Českou republiku a tím podstatně omezit svou závislost na Rusku.

Pár slov věnoval i jednáním o rozpočtu na příštích 7 let. Farský zdůraznil, že Evropa je o diskusích, což se může zdát otravné a zdlouhavé, ale díky tomu EU neválčí a rokuje.

Farský otevřeně oznámil, že se staví za zavedení vyšších daní, které dopadnou i na Česko. „Jsem pro vyšší evropský rozpočet a jsem pro nové evropské daně i proto, že teď budeme splácet velký covidový úvěr, kdy si Evropa vzala půjčku na to, aby rozběhla ekonomiku po covidu. Zpětně si myslím, že zdaleka tak nutné nebylo. Ani v té výši, ale u toho rozhodování jsem tehdy nebyl. Ale teď přichází doba, kdy to budeme splácet,“ podotkl. A že – buď se to splatí tím, že jednotlivé členské státy pošlou do EU více peněz, nebo EU zavede nějaké vlastní daně.

Podle názoru Farského, v obraně EU ztrácí, protože disponuje 178 bojovými systémy, Američané jich mají 30. „Američané s menšími penězi dosáhnou lepší obranyschopnosti a výkonu a lepšího pokroku ve výzkumu a vývoji,“ domnívá se Farský.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6154 lidí

Jistou naději Farský vidí v tom, že Ukrajinci mají bojové zkušenosti a pokud se o ně s EU podělí, bude celá EU bezpečnější a obranyschopnější.

V druhé polovině rozhovoru pro Interview ČT24 Farský promluvil o azylové a migrační politice EU. V oblasti migrační politiky volal po jednotném evropském řešení: „Protože když jenom jeden stát zpřísní pravidla, tak přirozeně je (migranty) jen přesune do jiných států. Pokud tu nebude evropské řešení, tak to bude jen souboj o to, kdo bude přísnější. Řešením je přijmout nějaké společné řešení, které bude fungovat,“ přednášel Farský.

A přísně oddělil právo na azyl, které má např. člověk, jemuž v jeho vlastní zemi hrozí smrt. Takovým žadatelům o azyl by podle názoru Farského měla být podána pomocná ruka.

Psali jsme: „Šílené.“ Fialův dopis Ficovi má dohru. Po volbách prý musí přijít náprava Tak už ani naše opozice. Fico se směje rozkolu s Leyenovou Chmelár: Slovensko bylo zrazeno Českem. A nejen to Rajchl (PRO): Fico vyškolil Fialu v diplomacii