Hamáček (ČSSD): Pokud bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang

V nadcházejících jednání o rozpočtu ČSSD nepodpoří škrty, rozpočet na příští rok musí investovat do lidí. Nesmí se šetřit na důchodech, platech nebo investicích do digitalizace, boje se suchem nebo dopravní infrastruktury. „Rozpočet na příští rok musí být proinvestiční, včetně investic do lidí. Nebudeme jako Miroslav Kalousek brát peníze důchodcům, lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům a dalším, abychom se tupě proškrtali do další vlny vleknoucí se krize, zatímco ekonomiky kolem nás porostou,” nastínil východiska pro jednání o rozpočtu na příští rok Jan Hamáček, předseda ČSSD.

Státní rozpočet musí garantovat odpovídající platy ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, bezpečnostních sborech a celé veřejné sféře. Koronavirus ukázal, že potřebujeme silný a efektivní stát, stejně jako digitalizovanou a přívětivou státní správu, jejíž služby musí být pro občana lehce dostupné. Nelze škrtat ani na boji proti suchu, zajištění pitné vody nebo v investicích do dálnic, železnic nebo třeba domovech pro seniory.

„Pokud tady bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang s ještě vyššími náklady,” varuje Jan Hamáček. Příkladem odpovědného předcházení větším škodám je například program Antivirus z dílny MPSV, který zachránil statisíce pracovních míst. Krize nekončí, propouštění může přijít na konci roku, proto musíme na kurzarbeit pro příští rok pamatovat s 0,8 až 4,3 mld. Kč měsíčně podle rozsahu krize.

Kurzarbeit není jediným projektem MPSV na zlepšení životní úrovně, ministerstvo navrhuje zvýšit podporu v nezaměstnanosti nebo vyplácet přídavky na děti rodinám s příjmem až do 4,5 násobku životního minima. „Od roku 2008 ztratilo nárok na tuto pomoc skoro 600 tisíc rodičů, dnes je to chudinská dávka místo podpory rodin. To je potřeba urychleně napravit. Jde především o podporu spotřeby pracujících rodin s dětmi,” vysvětluje ministryně Jana Maláčová.

Sociální demokracie také navrhuje zvýšit důchody příští rok měsíčně v průměru o přibližně 900 Kč a navíc všem seniorům poslat začátkem roku jednorázový příspěvek minimálně 5 000 Kč. Pokud se s koaličním partnerem dohodneme na vyšším, bude to jen dobře pro všechny seniory. Pro ČSSD je zásadní, aby konečná výše tohoto příspěvku byla pro všechny stejná. Senioři si důstojný důchod předplatili, když chodili do práce. A pro ekonomiku to má pozitivní efekt ve zvýšené spotřebě, která pomůže nejen rozpočtu, ale i podnikům postiženým koronavirovou krizí. „Pokud 2,4 milionů důchodců dostane navíc přidáno pět, šest nebo více tisíc korun, na ekonomice to bude znát. Jsem rád, že koaliční partner pochopil, že k valorizaci nestačí přidat pár desetikorun, jak navrhoval ještě nedávno a vyslyšel návrhy ČSSD,” dodává Hamáček.

Navýšení rozpočtu MPSV pro příští rok by mělo pamatovat i na dva zásadní návrhy, které resort Jany Maláčové připravuje. Prvním je zavedení bonusu 500 Kč za každé vychované dítě při výpočtu důchodu, náležel by rodiči, který o dítě pečoval ve větší míře. Druhým návrhem je umožnit vybraným náročným profesím dřívější odchod do důchodu.

Ministerstvo vnitra po zkušenostech s koronavirovou krizí bude potřebovat posílit finanční prostředky především na investice: na rozšíření Portálu občana, na rozjezd elektronické sbírky zákonů nebo posílení kyberbezpečnosti. A na platy policistů a hasičů, bez nichž se stát obzvlášť v krizi prostě neobejde, ale návrh rozpočtu s jejich navýšením vůbec nepočítá. To je neakceptovatelné! „Pokud to s bezpečností na ulicích, v kyberprostoru nebo třeba se zajištěním vybavení pro hasiče myslíme vážně, bude to něco stát. Věřím, že se to povede,” upozorňuje ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministerstvo zemědělství má jako své priority boj se suchem, zajištění zdrojů vody a podporu zalesňování a řešení kůrovcové kalamity. Aby opatření byla účinná, Ministerstvo zemědělství potřebuje posílit rozpočet o 10 mld. Kč. „Sucho a ani kůrovec nepočkají, až zmizí koronavirus. Řešení musí být rychlé, ale není zadarmo,” tvrdí Miroslav Toman, ministr zemědělství.

ČSSD požaduje dlouhodobě zrušení superhrubé mzdy, aby zaměstnancům zůstalo ze mzdy co nejvíce, jsme rádi, že ANO změnilo názor. „Věřím však, že ministryně financí Schillerová bude mít návrh dobře propočítaný, aby příští rok bylo dost peněz například na důchody, na růst platů učitelů či pracovníků v sociálních službách, kterým jsme se navíc v programovém prohlášení vlády zavázali zajistit vyšší odměňování ve srovnatelných profesích, přibližující se oboru zdravotnictví,” upozorňuje Jan Hamáček na to, že zrušení superhrubé mzdy a zachování 15 % sazby daně z příjmu může znamenat výpadek příjmů až 90 mld. Kč.

Sociální demokracie nabízí řešení: Zdanění bankovních domů, které ročně z České republiky odčerpávají stovky milionů nebo proškrtání daňových výjimek, které fungují jako skrytá dotace podnikatelů na úkor zaměstnanců, a které si tu za dob pravicových vlád vylobbovali bohaté a silné skupiny.

„Jsme rádi, že si koaliční partner uvědomuje, že je potřeba do státu investovat. Říkáme to odjakživa a podporujeme investice do všech resortů,” uzavírá Jan Hamáček.

