Hannig (Rozumní): Hyeny vyhrabaly jámu. Kdo do ní spadne?

Andrej Babiš, který se tak nějak asi mimo plán světových kormidelníků vetřel až na vládní vrchol, se zprvu zdál být pro ně užitečným. Do europarlamentu poslal ve volbách 2014 Pavla Teličku - zcela vyhovující osobnost, nic lepšího si věrchuška v Bruselu nemohla přát. Jakmile Babiš začal vyvíjet samostatnější politiku, tak ho ti, kterým do Babylonu nad řekami Ill a Rýn pomohl, rázně opustili a nyní plavou na vlastní pěst v nejvyšších patrech kulaté věže. Trochu samostatnější politika, to ještě šlo. Ale když se zcela "vymkl kontrole" a dovolil si nepodpořit Globální pakty OSN o migraci, neprojevuje nadšení pro měnu euro, nechce zvyšovat vojenské výdaje, neboť přesně neví, proč bychom měli peníze vyhazovat na drahé zbrojní systémy, nehoruje pro výstavbu nových jaderných bloků, tak pozor, to chtělo skutečně velký kalibr. A ten přišel právě teď. Krkavčí táta nechá unést svého syna dokonce na Rusy anektovaný Krym. "Stateční" novináři nalézají, přes všechny peripetie, které nám neznalcům hezky v přímém přenosu sdělují, ztraceného syna tam, kde má být a o jehož pobytu policie ví. Jedno oko nezůstalo suché.

Jenže ouha. Chybička se vloudila. Politici šesti parlamentních stran naskočili hbitě na mediální vlnu a vyžadují demisi vlády. V jednom šiku stojí Starostové (bez Gazdíka), Piráti, velký vůdce ODS Petr Fiala, za TOPku ještě že ne všemi oblíbený Miroslav Kalousek, ale nový šéf Jiří Pospíšil, Pavel Bělobrádek a považte vedle něj, v jednom šiku s demokratickým blokem, Tomio Okamura, ikona SPD (což způsobilo v táboře jeho voličů pozdvižení a hluboké zklamání). V ten moment se z reportáže, která měla cílit i na lidské city, stává politikum. Lidské city vychládají a vše je vrženo na politické kolbiště. A lidé začínají přemýšlet. Není to všechno proto, že Andrej Babiš zvýší důchody, že lidé budou dostávat nemocenskou hned od prvního dne nemoci a nebudou tak rozšiřovat nákazu mezi své spolupracovníky. Vím, že tu karenční záležitost zařídila ČSSD, ale to lid neví. Že nechce přijmout ani jednoho uprchlíka, že nemá pochopení pro srdce lidovecké europoslankyně Šojdrové a nechce přijmout sirotky. A lid si myslí, že oni sirotci jsou sedmnáctiletí muslimští mladíci, se kterými mají své zkušenosti v Německu či Švédsku.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Takže začíná být jasné, že předčasné volby, pokud by se přece jenom konaly, přinesou Babišovu ANO ještě vyšší zisky a kromě ODS a Pirátů by to nikdo neměl z parlamentních stran jisté. Myslím si, že je potřeba podporovat cestu nepřijetí Globálních paktů, odmítnutí Istambulské úmluvy, nepřijetí eura, odmítnutí chování velkých původních státu EU Francie a Německa a dalších k novým státům EU z postsovětského bloku jako ke svým koloniím, k nezvyšování výdajů na zbrojení. I když jsme (Rozumní) měli mnoho výhrad k minulé politice ANO, v současné situaci, kdy se na nás hrne ze všech stran záplava hrozeb, pád Andreje Babiše, který je prvním premiérem po delší době, který se umí na zahraničním poli slušně domluvit a navázat svou jazykovou vybaveností neformální vztahy se státníky jiných zemí, by pro Českou republiku nebyl přínosem.

Pokud by ovšem přece jenom vláda padla a předčasné volby se konaly, ROZUMNÍ jsou připraveni kandidovat s ostatními podobně realisticky a vlastenecky smýšlejícími stranami v jednom bloku ve všech krajích s plnými kandidátními listinami.

(převzato z Profilu)



