Hannig (Rozumní): Invaze červených čepiček

reklama

Češi, Moravané a Slezané se ubránili nájezdům dědy Mráze v padesátých letech. I v devadesátých letech musel nový invazní druh, Santa Klaus se svými saněmi, taženými soby, odtáhnout zpět do USA. Ještě jsme nebyli dostatečně proškoleni. Naše páteře se právě narovnaly a nevyhovovalo nám se znovu ohýbat.

Teď však již vyrostly nové generace a ty již mají své děti. Nové generace se nechaly potetovat od hlavy až k patě. Proč? To nikdo nedokáže odůvodnit. Je to zdravé? Nikoliv. Je to hezké? Viděl jsem na plážích Francie, kde se opalují Holanďané, a hlavně Holanďanky, potetované už dávno předtím, než tato naprosto nesmyslná móda vkráčela pod patronací západu k nám. Vůbec to není estetické, ale to už si mohli možná všimnout na svých tělech i ti naši průkopníci a průkopnice tohoto nesmyslu, kteří či které za honbou za vším západním byli mezi prvními.

Globální kult (skrytá globální vláda) si nechal orazítkovat, označkovat ty, které bude moci ovládat. Samozřejmě z tohoto označkovaného stáda vyjímám ty, kteří potřebují být tetovaní kvůli svému zaměstnání (tatéři), nebo tvrdému sportu, kde tetování patří k věci.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ovšem ovlivňují tak ty, kteří potřebují mít ke svému životu vzory. Dřív to byl pro mladé muže Zátopek, překonávající rekordy, dnes to jsou zápasníci v kleci. Omlouvám se, nejsem v těchto současných sportech příliš orientován, ale tímto vysvětlením poukazuji na rozdíl přístupu k tetování vlastního těla z důvodů profesionálních a profesních a z důvodu vlastní neomluvitelné hlouposti.

Tetování byl jeden krok k podmanění davu. Další krok byl znectění a zesměšnění vlastního kulturního bohatství. Vypěstovat v lidech pocit studu nad vlastní historií. V našem případě odsuzování husitství jako banditismu. Očividné pohrdání morálkou. Normální je láska mezi stejným pohlavím. Hledání smyslu života v těch nejpodivnějších věcech.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 7% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2097 lidí

Ale co je hlavní. Vytlačení všeho duchovního z repertoáru lidí. Lidé už nečtou. Někteří už pomalu nerozeznají, co je pravda, nebo alespoň zdání pravdy, a co je reklama. Jenom prstem projíždějí na chytrých telefonech a zírají na pohybující se obrázky. Vše je jenom povrch, nic nejde do hloubky. Představivost už není žádaná, nedokáží se soustředit nejenom na psané, ale ani na mluvené slovo. Málokdo už je schopen soustředit se na jeden souvislejší děj na filmovém plátně či televizní obrazovce.

A do toho všeho se už nevejde tak nehmotný pojem, jako je Ježíšek, který přináší dárky. Jak jej mají reklamní agentury znázorňovat. To nejde. A tak je nám horem dolem vnucován obraz toho Santy, který před časem musel prozatím do ústraní, než bude národ konečně připraven přijmout naprosto vše, co mu všemocný západ připravil a předžvýkal.

Obávám se, že už nás zcela pohltily ty všude se objevující červené čepičky. Za chvíli se už do našich domácností vetře i ten vousatý Santa. Vždyť je to tak „romantické“, jak nám ukazuje přehršel filmů z vánoční nabídky Hollywoodu.

Leč přese všechno přeji všem, kteří zatím nepodlehli šílenství červených čepiček, krásné prožití Vánoc, s pokusem zachovat tradiční vánoční atmosféru v tradičních rodinách.

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Niger otevřel hranice a přes Saharu se na Evropu valí tsunami Hannig (Rozumní): Nálepky důležitější než slova, aneb Vidlák prostě vadí Hannig (Rozumní): Bere desítky let peníze ze státního rozpočtu a neví, jak vypadá česká vlajka? Hannig (Rozumní): Nevěřil jsem tomu už tehdy

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE