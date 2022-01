Hannig (Rozumní): Když se dva perou, třetí se směje

reklama

Přátelé, po čase jsem se začetl do diskuzních příspěvků fb skupiny Volný blok: Je mi smutno z toho, jak je vnitřně rozkládán další vlastenecký subjekt. Napsal jsem jim toto: "Mohu se na spory, které vámi cloumají, dívat z určitého nadhledu, protože hned v počátku přejmenování České Suverenity (předsedkyně Jana Volfová) na Volný blok, mně byla nabídnuta spolupráce ve volbách 2021. Měl jsem však podmínku.

Ta zněla, že by pod značkou Volný blok měly mít možnost kandidovat všechny vlastenecké subjekty, které by chtěly. Ovšem narazilo to na to, že předseda Národní demokracie Adam Benjamin Bartoš byl pro kandidaturu za Volný blok nepřijatelný. Takže i my (Rozumní) jsme to odmítli a nakonec jsme ani nekandidovali samostatně. Předem už totiž bylo jasné, že se volby budou hlavně konat na ose Babiš a antibabiš s tím, že pokud se dalším vlasteneckým subjektům nepodaří do určité doby prosadit ve volebních preferencích, tak hlasy vlastenců spadnou do klína SPD, což se také stalo.

Neviňte za 1,33 % ve volbách nikoho z vašich volnoblokových řad. Jak pan Volný s panem Bojkem dělali co mohli, tak paní Volfová neúnavně organizovala všechno tak, jak bylo nutné. Zůstaňte jednotní. Taková strana, jako je ta vaše, to znamená revolučnější než už v podstatě etablovaná SPD, s výsledkem ve volbách přes 1 % procento (věřte mi, to je úspěch, vím o čem mluvím), je na naší politické scéně nutná. Vždyť i velice aktivní Chcípl pes dostal ve volbách jenom 0,4 %.

V mé facebookové skupině Petr Hannig - FANKLUB diskutujeme o všem bez vzájemného napadání. Volný blok je důležitá etapa na naší vlastenecké scéně. Dám toto téma k diskuzi i u nás, v mém fanklubu. A ještě dodávám, ačkoliv nesouhlasím s tím, co Volný blok prosazoval (to znamená nepoužívání roušek či respirátorů), jak to prosazoval před televizními kamerami, což jim paradoxně ubralo na výsledku ve volbách a jednoznačně záporný postoj k očkování proti Covidu, tak si myslím, že je třeba si uvědomit, že skutečně v jistou chvíli toto hnutí zaujalo spoustu lidí.

Škoda, že každý vlastenecký subjekt nakonec hyne na úbytě vnitřními spory.

