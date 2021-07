Hannig (Rozumní): Normálně žít, normálně pracovat

reklama

V tuto dobu, kdy se jedná o hodně a je třeba zachránit co se dá, rozhodli jsme se (Rozumní) nekandidovat samostatně, ale naopak v rámci většího celku Aliance pro budoucnost.

Protože jsem člověk vyznávající hodnoty jako je rodina, výchova dětí k zodpovědnému přístupu k životu, tak jsem přesvědčil členskou základnu k tomu, abychom poprvé v historii nekandidovali samostatně. V současné době jde totiž o hodně. Nutně zde nyní totiž schází strana, která by byla prosta laciné ideologie, a prostě podporovala pracovité lidi, kteří v životě něco dokázali a je za nimi vidět celoživotní úspěšná práce. Dnes je Parlament plný lidí, co dělají politiku téměř od svého útlého mládí a praktický život nepoznali. Aliance bude podporovat každého člověka, ať už je to lékař, či zdatný řemeslník, který postavil svůj život na výsledku své práce a ne na natažené ruce pro lenošivý život.

Aliance nechce upírat seniorům jejich právo na aktivní stáří, včetně rovnoprávnosti s ostatními věkovými kategoriemi. Narážím tak na pokusy omezovat seniory, co se řidičských průkazů týká.

Před dvěma lety se totiž uvažovalo o tom, že by senioři měli mít k dispozici pouze 6 trestných bodů, místo všeobecných 12.

To je naštěstí zažehnáno. Ovšem je tam nově nesmysl, že vozidlo může míjet cyklistu pouze v odstupu jeden a půl metru. Zkuste to doslova dodržovat na úzkých silničkách třeba Vysočiny. Prostě poslanci by měli být lidé spojení s praktickým životem a to kandidáti Aliance pro budoucnost jsou.

Já v současnosti považuji za důležité to, že v době, kdy se řeší pouze protesty proti nařízením vlády ohledně pandemie, se nám nepozorovaně vkrádá do škol něco, co má daleko více devastující vliv na budoucnost našeho národa. Zažil jsem totiž šok. Jeden známý mi vyprávěl, že za ním přišla jeho vnučka, aby jí dal peníze pro Ježíška, že by chtěla jít na operaci, aby z ní byl chlapeček. Že za dětmi byly nějaké paní a říkaly jim, že když chce nějaká holčička být chlapeček, že se to dá zařídit. Proboha, kam jsme se to dostali? Jak je možné, že se do škol dostávají tyto názory. Pokud se Aliance dostane do vlády, důsledně bude vyžadovat, aby školství pro nejmenší bylo chráněno od jakýchkoliv devastujících vlivů na dětskou psychiku.

Čeká nás těžká doba. Dokážeme ji překonat jenom tehdy, budeme-li moci normálně pracovat a hlavně – normálně žít.

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

