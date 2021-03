Hannig (Rozumní): Život v teráriu

reklama

Vážení přátelé,

v zájmu našeho zdraví bychom se měli trochu od politiky oprostit. Nevím, jak je to u vás, ale říkalo mi spousta lidí, že tím, že jsou většinou zavřeni doma, na malém prostoru (pracují z domova na home office, děti nechodí do školy atd.), tak nastává přetlak. To, co by normálně nevadilo, tak v tomto "teráriu" nabývá olbřímých rozměrů. Jeden druhému takzvaně leze na nervy a každá maličkost člověka vytáčí.

Mám několik rad, jak to překonat. Jste si nejbližší. Nemá cenu odpovídat na nevrlost ještě větší nevrlostí. Ženám chybí takové to poklábosení si nad kafíčkem v kavárně. Muži, chápejte své ženy. Prostě nemožnost kontaktů prožívají hůře než my muži, a tak jsou na vás více nevrlé, než to bývalo obvyklé v normální době. Nám chlapům takový ten kontakt tolik nevadí, že?

Rodiny, budete se navzájem potřebovat. Překonejte tuto dobu, pochopte jeden druhého, že to nikdo nemá lehké. Navíc ještě i mezi nejbližšími přáteli rozhořel spor mezi těmi, co dodržují dobrovolně nařízení, a těmi, co je úmyslně porušují, protože buďto nevěří vládě, nebo si myslí, že je to všechno uměle vyvolané.

Já říkám, nikdo s tím nic neuděláme. To je jako ve válce. Je to prostě fakt a člověk se musí chovat tak, jako za války. Dokážete si představit, že by lidé odmítali chodit před bombardováním do krytů, že nesouhlasí s válkou? Pojďte si o tom podiskutovat k nám do skupiny, kde nepoužíváme vulgarity a osočování (ZDE). Jsme všichni na jedné lodi a ta nesmí potopit.

Petr Hannig, Rozumní

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

