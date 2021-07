Hanza (ODS): Ono paradoxně došlo k invazi na invazní zákon

reklama

Ještě jednou dobré dopoledne. Hodně toho řekl můj předřečník Zdeněk Nytra. Ono paradoxně došlo k invazi na invazní zákon. K invazi mysliveckého zákona. Dnes to panu ministrovi nezávidím, ale on si zvládne vyřídit agendu, která mu přísluší, protože agenda mysliveckého zákona mu nepřísluší, takže dnes je tady trošku navíc, protože o invazních druzích se tady pravděpodobně bavit nebudeme s výjimkou paní kolegyně Seitlové, která si myslím, že bude mít snahu načíst svůj pozměňovací návrh, který se týká té materie původní o nepůvodních invazních druzích. Motivace v rámci výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí byla v tom, že je to opravdu stoprocentní přílepek. Slyšel jsem, že tady byl přílepek k přílepku, kdy v roce 2019 to je definováno jako přílepek, on ne úplně byl, protože vzhledem k tehdejší změně zákona lesního se řešil kůrovec a samozřejmě obnova lesa, a tam to má určitou provázanost a logiku. Těžko říct, jestli teď tady máme rozhodovat o tom, jestli se má tímto způsobem měnit zákon o myslivosti nebo ne, jestli máme řešit markanty, jestli máme řešit záležitosti s tím, kdo má určovat plán lovu atd. Myslím si, že ne, myslím si, že vůbec bychom to neměli řešit. Myslím si, že ta debata jak na výboru, tak teď tady nyní, jsme k ní donuceni pozměňovacím návrhem z PS, nečinností ministerstva zemědělství a ministra samotného. To znamená, Senát byl vmanipulován do situace, kdy de facto má rozhodovat o něčem, o čem by rozhodovat v současné době neměl a měla by se vést o mysliveckém zákoně odborná debata poslední dva roky a měli bychom tady mít to, co je nyní zaparkováno a co se současně projednalo v PS, tzn. myslivecký zákon, a měli bychom toto řešit v rámci mysliveckého zákona. Nestalo se. A tak jsme nyní před rozhodnutím, jestli tedy budeme respektovat novelu mysliveckého zákona z roku 2019, byť je tam vmanipulován čistý přílepek, který se invazních druhů vůbec netýká, pana poslance Dolínka, takže buď to můžeme zrušit, to je ten návrh VUZP, který podpořili všichni přítomní členové výboru sedmi hlasy, anebo to tzv. vrátíme před rok 2019, což ale není schválení, jak bylo řečeno, postoupené ve znění PS, protože tím schválením, zněním z PS, bychom podpořili de facto to usnesení VUZP, protože by nedošlo ke zrušení té novely, ale je třeba následně pozměňovák v naší legislativě, který předkládá Zdeněk Nytra spolu se mnou a s panem Jiřím Oberfalzerem, schválit tak, aby opravdu došlo k účelu naplnění znění zákona tak, jak nám byl poslán, tak, aby došlo k tomu účelu, to musíme změnit. To je ve stručnosti asi všechno. Paradoxem dál je to, že ve své podstatě tak, jak to přišlo, tak část 8 by rušila novelu z roku 2019, která je platná, jak bylo řečeno, vygumovat vygumované v podstatě nejde, musí se změnit ten zákon nebo ty statě, paragrafy v mysliveckém zákoně. Zároveň v PS poslanci pozapomněli na to, že účinnost zákona o neinvazních druzích je 1. 1. 2022, ale ta část mysliveckého zákona nabývá účinnosti 29. 11., tzn. v postoupeném znění bychom se dostali do stavu, kdy 29. 11., byť bychom to přijali tak, jak to schválili poslanci, by nabyla účinnosti novela mysliveckého zákona, která by reálně ne, ale tak, jak to zamýšleli poslanci, končila svoji platnost 1. 1. 2022, to znamená, platila by něco měsíc a dva dny, den. Tak, jak je to vysvětleno z legislativy, ono by se tak nestalo, protože není možné, pokud v roce 2019 byla účinná novela, která byla implementována do mysliveckého zákona a je platná, tak není možné říct, to co jsme tehdy měnili, tak rušíme a tím je to vyřešeno. Ne. Podle legislativy je potřeba změnit statě v zákoně, a to už bych se opakoval a mluvil bych stejně jako mluvil můj předřečník Zdeněk Nytra. A tak je na vašem zvážení, pro co se přikloníte, jestli máme tisk mít čistý bez přílepku a nechat platnou novelu, anebo jestli na základě toho, že sliby, které byly vyřčeny před dvěma lety a ještě před rokem se neuskutečnily, tak vrátit do stavu v roce 2019. Stále se bavím o mysliveckém zákoně, protože zákony nebo implementace pravidel z Evropy ohledně nepůvodních invazních druhů tak je materií, kterou si myslím, že nikdo zpochybňovat zásadně nebude. Děkuji za vaši pozornost.

