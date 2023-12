Hašek: Prosím pana současného hejtmana, aby lépe volil slova

reklama

Musím se ozvat jako bývalý hejtman a zastupitel JMK. Ačkoliv chápu, že pan hejtman Grolich chce jít s dobou, být komunikačně “sexy” a trendy, v dnešním videu o tom, že vzniká studie o možnostech zavádění umělé inteligence do práce JMK, označil Krajský úřad za zkostnatělý. Proti tomu se musím ohradit v zájmu všech, kteří pro Jihomoravský kraj a jeho občany na krajském úřadě dobře pracují.

Řada z nich mnohem déle, než pan nynější hejtman vůbec poprvé na úřad vstoupil (jako zastupitel, později hejtman). A chci jasně říct, že si práce všech krajských úředníků v Brně vážím (i když mne někteří možná v čase mého hejtmanování nemuseli).

Krajský úřad za mnoho let zpět posbíral také řadu ocenění a uznání a patřil vždy k nejlepším v celé zemi, i na to jsem byl jako hejtman a stále jsem jako občan Jihomoravského kraje hrdý. Tedy příště prosím pana současného hejtmana, aby lépe volil slova a neshazoval práci těch, bez kterých by on sám ani ostatní krajští politici JMK nemohli kvalitně fungovat.

Děkuji.

JUDr. Michal Hašek SOCDEM



